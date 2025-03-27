"Обговоримо пропозиції": Рубіо підтвердив, що Росія вимагає скасувати санкції в обмін на припинення вогню

Рубіо визнав, що більшість санкцій, які вимагає зняти Росія, впроваджували не Сполучені Штати

Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі тільки в обмін на те, що з неї знімуть усі санкції. Це тільки одна з умов, які висунув російський режим під час переговорів у Саудівській Аравії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом. Він зазначив, що умова Росії стосується також так званого "енергетичного припинення вогню" – і це тільки одна вимога.

"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість", – сказав він.

У Вашингтоні, схоже, будуть змушені говорити з Європейським Союзом щодо зняття санкцій, а подальші кроки будуть ухвалені після того, як з результатами переговорів детально ознайомиться президент США Трамп. При цьому американський державний секретар вважає, що сам факт обговорення вогню, мовляв, є позитивним сигналом.

"Я думаю, що це добре, що й українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", – зазначив він.

При цьому в Україні заявили, що домовленість про перемир'я між Україною та Росією у Чорному морі та призупинення ударів по енергетичних об'єктах починає діяти від 25 березня. Угода передбачає вільне судноплавство та відмову від атак на критичну інфраструктуру обох держав. Тобто в Києві виходять з того, що Росія вже погодилася на угоду попри наявність санкцій.

Зазначимо, за деякими даними, російський режим серед інших пропозицій для Сполучених Штатів під час нещодавніх "переговорів" у Саудівській Аравії просив у американців "посприяти" тому, щоб Україна змінила свою Конституцію. Головний закон наша країна має змінити на такий, що буде вигідний росіянам.

Нагадаємо також, що мирні переговори щодо війни в Україні росіяни за наказом Путіна навмисно затягують. Мета проста – захопити якомога більше українських земель до можливого перемир'я. Кремль вважає, що США зрештою змусять Україну віддати окуповані території.