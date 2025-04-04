У Кремлі прокоментували візит Дмитрієва до США

У Кремлі сказали, що робота у Вашингтоні продовжуватиметься

Переговори представника Путіна Кирила Дмитрієва у Вашингтоні оцінюють у Кремлі з "обережним оптимізмом". Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу для журналістів.

За словами Пєскова, контакти глави Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) у столиці США мають особливу вагу для Москви, і робота в цьому напрямку триватиме й надалі. "Контакти Дмитрієва у Вашингтоні дуже важливі, робота продовжуватиметься", — наголосив речник Путіна.

Пєсков також спростував інформацію, яка з'явилася в американських медіа про те, що оточення чинного президента США Дональда Трампа радить йому уникати прямих розмов із Путіним. "У ЗМІ публікується багато фейків", — так прокоментував ці повідомлення представник Кремля.

Щодо можливого припинення вогню в Україні Пєсков зазначив, що президент РФ підтримує цю ідею, проте "є багато нюансів", які потребують обговорення. Питання гарантій безпеки для України у Кремлі прокоментували так: "Поки що говорити про якусь конкретику в цьому контексті неможливо".

Окремо Пєсков торкнувся стану економіки РФ, заявивши, що російська економіка залишається "міцною і успішно розвивається", однак знадобляться додаткові зусилля через нестабільність у світі.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що посланець Путіна Дмитрієв після зустрічей у США заявив, що там "чують позицію Росії". Що відомо про переговори.