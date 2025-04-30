Скільки ще триватиме війна і що робити українцям зараз - Ірина Верещук
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Заступниця керівника Офісу президента розповіла, що варто робити українцям зараз
Мене часто запитують: Що буде далі? Чи буде перемир’я? Скільки ще триватиме ця війна?
Я відповідаю чесно: не знаю. Але знаю, як варто діяти тут і зараз.
1. Не розслаблятись. Війна триває. Передчасне самозаспокоєння — це ризик. Для нас. Для наших родин. Для війська. Для країни.
2. Не піддаватись шуму. Щоденні заголовки в медіа чи соцмережах — це лише інформаційний фон. Хтось говорить від імені Заходу, хтось — від імені ворога.
Але, ні в кого з них немає відповідей, які потрібні саме нам.
3. Фокусуватись на своєму. Кожен українець — на своїй лінії оборони.
Хтось на фронті, хтось у тилу, хтось — у кабінеті, лікарні чи школі.
Важливо не втратити себе в геополітичному шумі, а чітко робити свою справу.
4. Тримаймось. Внутрішня мобілізація, відповідальність і підтримка один одного — це те, що сьогодні тримає країну.
А військові і дипломати нехай зроблять свою роботу — вони знають, як.
Все буде Україна!
Джерело: пост Ірини Верещук в Telegram.
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