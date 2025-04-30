Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про перспективи домовленостей:

Рамки потенційної мирної угоди. На даний момент є:

• відносно притомний проєкт від України та європейських країн, в якому вже міститься багато компромісів,

• публічно пі**ецова позиція Росії, де немає жодних натяків на прогрес (що при цьому ллє у вуха Путін Віткоффу, ми можемо тільки здогадуватися),

• ла**яний план Трампа, у якому він намагається зійтися посередині, лише чомусь у цьому посередині переважно плюшки для Росії.

Поки що ситуація схожа на глухий кут.

Держдеп продовжує бубонити про дедлайн, лякаючи виходом із переговорів, але це якийсь дуже мобільний дедлайн, який ніяк не настане.

▪️ Тимчасове перемир’я/припинення вогню.

Путін оголосив одностороннє триденне перемир’я. Україна не погодилася, нагадавши про 30-денне повне припинення вогню, яке свого часу пропонували Штати.

США вряди-годи погодилися з Україною, нехай і словами весільного генерала Келлога.

▪️ Ресурсна угода між Україною та США.

Начебто справа рухається, і вкотре вдалося привести проєкт у адекватний стан, близький до підписання. Ось тільки ніхто цей проєкт ще не бачив, і всі ці добрі звістки відомі нам з абстрактних зливів.

Отже. Начебто ситуація складається позитивно для нас, принаймні х*рі на нашу адресу за останні дні не було, а Росія своєю позицією має дратувати Штати. І якби ми в попередніх серіях не втратили залишки наївності, можна було б чекати на якийсь антиросійський жест з боку Трампа. Але ми не в казці, тому чекатимемо, але невідомо чого.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка