Заместитель руководителя Офиса президента рассказала, что следует делать украинцам сейчас

Меня часто спрашивают: Что будет дальше? Будет ли перемирие? Сколько еще продлится эта война?

Я отвечаю честно: не знаю. Но знаю, как следует действовать здесь и сейчас.

1. Не расслабляйтесь. Война продолжается.

2. Не поддаваться шуму. Ежедневные заголовки в медиа или соцсетях – это только информационный фон. Кто-то говорит от имени Запада, кто-то — от имени врага.

Но ни у кого из них нет ответов, которые нужны именно нам.

3. Фокусироваться на своем. Каждый украинец – на своей линии обороны.

Кто-то на фронте, кто-то в тылу, кто-то в кабинете, больнице или школе.

Важно не потерять себя в геополитическом шуме, а четко делать свое дело.

4. Держимся. Внутренняя мобилизация, ответственность и поддержка друг друга – это то, что сегодня держит страну.

А военные и дипломаты пусть проделают свою работу — они знают, как.

Все будет Украина!

Источник : пост Ирины Верещук в Telegram.