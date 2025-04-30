Сколько еще будет продолжаться война и что делать украинцам сейчас - Ирина Верещук
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Заместитель руководителя Офиса президента рассказала, что следует делать украинцам сейчас
Меня часто спрашивают: Что будет дальше? Будет ли перемирие? Сколько еще продлится эта война?
Я отвечаю честно: не знаю. Но знаю, как следует действовать здесь и сейчас.
1. Не расслабляйтесь. Война продолжается.
2. Не поддаваться шуму. Ежедневные заголовки в медиа или соцсетях – это только информационный фон. Кто-то говорит от имени Запада, кто-то — от имени врага.
Но ни у кого из них нет ответов, которые нужны именно нам.
3. Фокусироваться на своем. Каждый украинец – на своей линии обороны.
Кто-то на фронте, кто-то в тылу, кто-то в кабинете, больнице или школе.
Важно не потерять себя в геополитическом шуме, а четко делать свое дело.
4. Держимся. Внутренняя мобилизация, ответственность и поддержка друг друга – это то, что сегодня держит страну.
А военные и дипломаты пусть проделают свою работу — они знают, как.
Все будет Украина!
Источник : пост Ирины Верещук в Telegram.
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