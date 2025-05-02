Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував ситуацію на фронті та фейки російської пропаганди

Якесь тотальне невезіння й неузгодженість із реальністю у російських воєнкорів і навіть офіційних ЗМІ. Кілька днів тому начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов радісно доповів бункерному щуру, що ЗСУ "остаточно вичавлені з Курської області". Той радісно про це заявив журналістам. А далі? Український Генштаб це все спростував, та й російські військові теж обережно пропищали, що ось поки нічого подібного.

А вже сьогодні одна за одною заяви від командирів росармії на цій ділянці. Мовляв, "успішно воюємо" й "ЗСУ тут залишилося не так уже й багато". Чинять опір, але нас більше, і так далі. Вони що, самі не вірять своєму вождю? І вже не соромляться публічно спростовувати його слова? Це вже бунт чи просто всім наплювати?

Щодо Покровська. Спершу вони радісно розігнали, що "нарешті зайшли в місто". Усе, вони в Покровську, несіть медалі й пожерти! Пізніше з'ясувалося, що медалі роздавати нікому. Як і пожерти. Тому що, так, група прорвалася в Покровськ. Одна. Тобто ДРГ. Де й була знешкоджена в повному складі. На цьому весь захід у Покровськ і закінчився, про що з сумом повідомили ті ж воєнкори.

Загалом, поспішають вони. Бракує хороших новин про перемогу. А розповідати про сотні оточених найманців зі спецназу Великої Британії, Польщі та Франції вже самим смішно…

Джерело: Facebook-сторінка Кирила Сазонова.