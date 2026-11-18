Перед чищенням важливо врахувати тип поверхні та рекомендації виробника

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Для видалення стійкого жиру з плити радять пасту з кристалічної соди та невеликої кількості води. Її наносять на забруднення приблизно на п’ять хвилин, а потім витирають вологою ганчіркою – за досвідом користувачок, це допомагає обійтися без тривалого тертя.

Про пораду учасниць Facebook-групи Mrs Hinch Army Cleaning Tips пише Jutarnji. Кристалічна сода, або карбонат натрію, відома також як пральна сода: це сильний лужний засіб для знежирення, який продають у магазинах побутової хімії.

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Для приготування суміші до соди додають трохи води, щоб утворилася паста. Її розподіляють по жирових нашаруваннях і залишають діяти, після чого прибирають разом із забрудненням.

Невелика кількість води перетворює кристалічну соду на пасту для нанесення на забруднення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чистити потрібно повністю холодну плиту. Перед застосуванням слід звіритися з інструкцією виробника: особливої обережності потребують склокерамічні та індукційні поверхні, які можна пошкодити невідповідними засобами чи грубими губками. Після чищення залишки пасти необхідно ретельно прибрати вологою ганчіркою.

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