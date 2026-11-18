Ціни зростають також на оселедець, лососеві та осетрові види риби

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Скумбрія дорожчає через зростання світових цін, витрати на доставку імпортної риби, пальне, електроенергію та послаблення гривні. Для продукту холодного копчення до цього додається перероблення сировини – у підсумку кілограм такої риби коштує близько 700 грн. Детально в причинах подорожчання риби розібрався "Телеграф".

Як з'ясувалося, головна причина стрибка цін саме на скумбрію – скорочення квот на її вилов: коли дозволено виловлювати менше риби, пропозиція скорочується, а закупівельна ціна зростає. Через це вона майже подвоїлася – приблизно з 3 до 5 доларів за кілограм, повідомив генеральний директор Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний. На загальному тлі світові ціни на рибу теж зростали: індекс цін ФАО за 2025 рік підвищився на 3,5%, зазначає OECD і ФАО.

Як пальне та холодильні перевезення впливають на ціну

Економіст, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин назвав і іншу важливу причину - це подорожчання пального. Дизель використовують у вантажних перевезеннях, тому зростання його вартості збільшує витрати на доставку риби до України та далі до місць продажу.

"Логістика різко зросла у ціні через здорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також падіння гривні до долара", – пояснив економіст Олег Пендзин.

Замороженій рибі потрібне перевезення у спеціальних рефрижераторах із дотриманням температурного режиму. За поясненням експерта, підтримання холоду означає додаткові енергетичні витрати, а електроенергія також подорожчала. Послаблення гривні своєю чергою позначається на вартості закупівлі імпортного товару.

Пендзин також пов’язує залежність від поставок із-за кордону з відсутністю в Україні власного вилову морської риби у промислових масштабах. За його словами, основний обсяг свіжих морепродуктів доставляють з Європи, а авіаційний транспорт, який раніше використовували для швидкої доставки, наразі недоступний.

Для перевезення замороженої риби потрібні рефрижератори та постійне підтримання температурного режиму Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За що платять у скумбрії холодного копчення

Холодне копчення – це додаткова обробка вже закупленої риби. Скумбрію розморожують, готують до перероблення, солять, підсушують і коптять. Ці етапи потребують часу, праці та роботи обладнання.

Під час підсушування й копчення риба втрачає частину вологи, а отже, і ваги. Тому кілограм замороженої сировини не перетворюється на кілограм готового продукту: витрати на її закупівлю та обробку розподіляються на меншу кінцеву масу. Це пояснює, чому ціна копченої скумбрії вища за ціну замороженої.

Під час копчення скумбрія втрачає вагу, що збільшує витрати на готовий продукт Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому ціни відрізняються між магазинами та містами

За оцінкою Пендзина, подорожчання охопило рибу загалом. Водночас наведений ним показник стосується загальної тенденції на ринку.

"Ми просто говоримо, наприклад, що за останній час риба підскочила в ціні як мінімум на 15–18%", – сказав економіст Олег Пендзин.

На роздрібну вартість, за його поясненням, впливають географія та платоспроможність покупців. Що далі місто від кордону, то дорожчою стає доставка. У Києві до ціноутворення додається вплив вищого рівня доходів населення.

Точних прогнозів щодо наступного подорожчання Пендзин не дає: вартість риби залежить від зовнішніх чинників, нестабільності міжнародної логістики та політичних ризиків.

Як повідомляв "Телеграф", малі батончики Snickers, Twix і Bounty коштували 12–19 грн у 2022 році, а їхня ціна зросла до 35–38 грн, тобто більш як удвічі.