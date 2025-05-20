Трамп, як перезріла Джульєтта, боїться робити те, що розлютить Ромео з пітерського забльованого парадного - Віталій Портніков
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Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков розповів, що нагадує ставлення Трампа до Путіна.
Ставлення Трампа до Путіна — типовий, хоча й не такий розповсюджений у політиці приклад політичного роману, коли перезріла Джульєтта шукає визнання підстаркуватого Ромео й мріє про побачення у Трояндовому саду. Коли ж Джульєтта усвідомлює, що Ромео, хоча й говорить їй всі очікувані компліменти, але зовсім не шукає зустрічі з нею, вона втрачає залишки здорового глузду й починає шукати шляхів, яким можна було б забезпечити побачення.
І, звісно, вона дуже не хоче робити нічого, щоб образило і розлютило її Ромео з пітерського забльованого парадного. До того ж вона змушена приховувати перед друзями і подругами це почуття, бо вони вже починають підозрювати, що з нею щось не так, особливо коли вона плаче над подарованим Ромео аляпуватим портретом й забуває зʼїсти двадцять пʼятий чизбургер.
Коли ви звинувачуєте Дональда Трампа у відсутності логіки, згадайте, як багато у вас самих було логіки в момент кохання — тим більш, коли з вами не зустрічалися або надсилали гарбуза.
Коли ви запитуєте коли ж це кохання мине, зверніть увагу, що воно не минає вже багато років. Просто палка закоханість в Путіна може бути останнім коханням Дональда Трампа.
Джерело: пост Портнікова у Facebook.
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