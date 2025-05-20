Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков розповів, що нагадує ставлення Трампа до Путіна.

Ставлення Трампа до Путіна — типовий, хоча й не такий розповсюджений у політиці приклад політичного роману, коли перезріла Джульєтта шукає визнання підстаркуватого Ромео й мріє про побачення у Трояндовому саду. Коли ж Джульєтта усвідомлює, що Ромео, хоча й говорить їй всі очікувані компліменти, але зовсім не шукає зустрічі з нею, вона втрачає залишки здорового глузду й починає шукати шляхів, яким можна було б забезпечити побачення.

І, звісно, вона дуже не хоче робити нічого, щоб образило і розлютило її Ромео з пітерського забльованого парадного. До того ж вона змушена приховувати перед друзями і подругами це почуття, бо вони вже починають підозрювати, що з нею щось не так, особливо коли вона плаче над подарованим Ромео аляпуватим портретом й забуває зʼїсти двадцять пʼятий чизбургер.

Коли ви звинувачуєте Дональда Трампа у відсутності логіки, згадайте, як багато у вас самих було логіки в момент кохання — тим більш, коли з вами не зустрічалися або надсилали гарбуза.

Коли ви запитуєте коли ж це кохання мине, зверніть увагу, що воно не минає вже багато років. Просто палка закоханість в Путіна може бути останнім коханням Дональда Трампа.

Джерело: пост Портнікова у Facebook.