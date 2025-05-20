Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников рассказал, что напоминает отношение Трампа к Путину

Отношение Трампа к Путину — типичный, хотя и не столь распространенный в политике пример политического романа, когда перезрелая Джульетта ищет признание пожилого Ромео и мечтает о свидании в Розовом саду. Когда же Джульетта сознает, что Ромео, хотя и говорит ей все ожидаемые комплименты, но совсем не ищет встречи с ней, она теряет остатки здравого смысла и начинает искать пути, которым можно было бы обеспечить свидание.

И, конечно, она очень не хочет делать ничего, чтобы оскорбило и разозлило ее Ромео из питерской заблеванной парадной. К тому же она вынуждена скрывать перед друзьями и подругами это чувство, потому что они уже начинают подозревать, что с ней что-то не так, особенно когда она плачет над подаренным Ромео аляповатым портретом и забывает съесть двадцать пятый чизбургер.

Когда вы вините Дональда Трампа в отсутствии логики, вспомните, как много у вас самих было логики в момент любви – тем более, когда с вами не встречались или отправляли тыкву.

Когда вы спрашиваете, когда же эта любовь пройдет, обратите внимание, что она не проходит уже много лет. Просто пылкая влюбленность в Путина может быть последней любовью Дональда Трампа.

Источник: пост Портникова в Facebook.