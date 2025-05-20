Угорщина знайшла ще двох "українських шпигунів": один із них закарпатський депутат

Будапешт продовжує шукати українських агентів

Угорщина продовжує "полювання на відьом" та знайшла ще двох "українських шпигунів". При цьому один із них є депутатом із Закарпатської області.

Про це повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач у своєму профілі в X. За його словами, йдеться про Роланда Цебера та Іштвана Холло.

"Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо українського конфлікту. Його зростаючий вплив спричинив заборону на поїздки у 2024 році. Холло, чистокровний громадянин України, проводив військову та енергетичну розвідку, пов'язану з військовими вимогами України", — написав Ковач.

Варто зазначити, що Цебер уже відреагував на повідомлення Ковача та розкритикував керівниу партію Угорщини "Фідес". У своєму дописі у Facebook він показав, що перебуває у Києві.

Журналіст Павло Федака у своєму Telegram зазначив, що з ініціативи Угорщини Цеберу було заборонено в’їжджати до ЄС ще торік восени. Він зазначив, що депутат знайомий з багатьма європейськими політичними діячами та проводив зустрічі з низкою угорських чиновників, серед яких заступник глави МЗС Угорщини Левенте Модьйор.

Українське МЗС офіційного коментаря з цього приводу не надавало.

Як повідомлялося раніше, 9 травня СБУ викрила агентурну мережу Угорщини на Закарпатті. Група займалася вивченням військових можливостей та стану поліції. Крім того, вони намагалися з’ясувати настрої місцевих жителів на випадок, якщо угорська армія увійде до області.

У Будапешті після цього звинуватили Київ у антиугорській пропаганді та оголосили про висилку двох українських дипломатів, які нібито шпигували на користь своєї країни.