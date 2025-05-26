Блогер та бізнесмен Роман Шрайк спрогнозував результат заяви канцлера ФРН Фрідріха Мерца

Зайшов у Фейсбук, почитав радісні пости, що після заяви Мерця ми зможемо бити по російських військових об’єктах.

Я хз, де ці люди були у листопаді-грудні 2024 року, коли по об'єктах у Брянській, Курській, Бєлгородській та Ростовській області Атакмси та Шторми летіли аж бігом.

А далі цих областей ми дістати не можемо: гранична дальність Атакмсів та Штормів – 300 км. Причому з кордону чи лінії фронту їх запускати не можна, але в граничної дальності точність погіршується, тобто можемо діставати до 200 км вглиб РФ.

А потім Атакмси закінчилися (і нові Трамп нам не дає, як не дає нових пакетів допомоги в принципі), а постачання Штормів уперлися у скромні обсяги виробництва.

Тобто заява Мерца не змінює приблизно нічого, якщо не допустити дві фантазії:

1) замість експортної версії Штормів/Скальпів з обмеженням на дальність нам дадуть "повномірні" на 560 км,

2) Німеччина дасть нам Таурус.

Але поки не побачу, не повірю.

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