Заява Мерца не змінює нічого, якщо не допустити дві фантазії - Роман Шрайк
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Блогер та бізнесмен Роман Шрайк спрогнозував результат заяви канцлера ФРН Фрідріха Мерца
Зайшов у Фейсбук, почитав радісні пости, що після заяви Мерця ми зможемо бити по російських військових об’єктах.
Я хз, де ці люди були у листопаді-грудні 2024 року, коли по об'єктах у Брянській, Курській, Бєлгородській та Ростовській області Атакмси та Шторми летіли аж бігом.
А далі цих областей ми дістати не можемо: гранична дальність Атакмсів та Штормів – 300 км. Причому з кордону чи лінії фронту їх запускати не можна, але в граничної дальності точність погіршується, тобто можемо діставати до 200 км вглиб РФ.
А потім Атакмси закінчилися (і нові Трамп нам не дає, як не дає нових пакетів допомоги в принципі), а постачання Штормів уперлися у скромні обсяги виробництва.
Тобто заява Мерца не змінює приблизно нічого, якщо не допустити дві фантазії:
1) замість експортної версії Штормів/Скальпів з обмеженням на дальність нам дадуть "повномірні" на 560 км,
2) Німеччина дасть нам Таурус.
Але поки не побачу, не повірю.
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