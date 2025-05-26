Заявление Мерца не меняет ничего, если только не допустить две фантазии - Роман Шрайк
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Блогер и бизнесмен Роман Шрайк спрогнозировал результат заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца
Зашел в Фейсбук, почитал радостные посты, что после заявления Мерца мы сможем бить по российским военным объектам.
Я хз, где эти люди были в ноябре-декабре 2024 года, когда по объектам в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской области Атакмсы и Штормы летели аж бегом.
А дальше этих областей мы достать не можем: предельная дальность Атакмсов и Штормов — 300 км. Причем прямо с границы или линии фронта их запускать нельзя, а на предельной дальности точность ухудшается, то есть можем доставать до 200 км вглубь РФ.
А потом Атакмсы закончились (и новые Трамп нам не дает, как не дает новых пакетов помощи в принципе), а поставки Штормов уперлись в скромные объемы производства.
То есть заявление Мерца не меняет примерно ничего, если только не допустить две фантазии:
1) вместо экспортной версии Штормов/Скальпов с ограничением на дальность нам дадут "полномерные" на 560 км,
2) Германия даст нам Таурусы.
Но пока не увижу, не поверю.
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