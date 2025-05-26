Блогер и бизнесмен Роман Шрайк спрогнозировал результат заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца

Зашел в Фейсбук, почитал радостные посты, что после заявления Мерца мы сможем бить по российским военным объектам.

Я хз, где эти люди были в ноябре-декабре 2024 года, когда по объектам в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской области Атакмсы и Штормы летели аж бегом.

А дальше этих областей мы достать не можем: предельная дальность Атакмсов и Штормов — 300 км. Причем прямо с границы или линии фронта их запускать нельзя, а на предельной дальности точность ухудшается, то есть можем доставать до 200 км вглубь РФ.

А потом Атакмсы закончились (и новые Трамп нам не дает, как не дает новых пакетов помощи в принципе), а поставки Штормов уперлись в скромные объемы производства.

То есть заявление Мерца не меняет примерно ничего, если только не допустить две фантазии:

1) вместо экспортной версии Штормов/Скальпов с ограничением на дальность нам дадут "полномерные" на 560 км,

2) Германия даст нам Таурусы.

Но пока не увижу, не поверю.

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