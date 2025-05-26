Дістануть до Кремля? Україні дозволили бити по всій території РФ і дадуть нові ракети (карта, інфографіка)

ЗСУ можуть отримати німецькі ракети Taurus з дальністю понад 500 км

Україні дозволили бити по території Росії західною далекобійною зброєю. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна, а також Великобританія, Франція та США більше не обмежують далекобійність зброї, яку передають ЗСУ.

Про це з посиланням на Фрідріха Мерца повідомляє Clash Report. Тепер українські військові зможуть завдавати ударів по цілях на всій території Росії, включно з Москвою, яка опиниться в зоні ураження.

Мерц сказав, що Німеччина більше не забороняє Україні використовувати німецьку зброю для ударів по Росії. Таке ж рішення прийняли Великобританія, Франція та США.

За інформацією Clash Report, Україна може отримати німецькі ракети Taurus, які б'ють найдалі з усієї західної зброї. Канцлер підкреслив, що Україні потрібна саме така далекобійна зброя.

Німеччина може дати Україні від 100 до 150 ракет Taurus. Ці ракети схожі на британські та французькі Storm Shadow і SCALP-EG. Якщо Україна отримає Taurus, це буде найдалекобійніша зброя ЗСУ — понад 500 кілометрів.

Зараз у Україні є ракети Storm Shadow, які летять на 250 кілометрів, українські "Нептун" — на 280 кілометрів, і американські ATACMS — на 300 кілометрів. Новий варіант "Нептуна" може вразити ціль на відстані до 400 кілометрів.

Тим часом Зеленський збирається їхати в Німеччину в середу, 28 травня, пише німецьке видання Spiegel. Мерц хоче поговорити з українським президентом про можливі переговори з Росією. Також він розповість Зеленському про нові санкції ЄС проти Москви. У Берліні Володимир Зеленський зустрінеться і з президентом Німеччини Штайнмаєром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи переламають ракети TAURUS ситуацію на фронті. Аналітик відкрив українцям неприємну правду.