Трамп розгнівався на Путіна: чи стануть його заяви катастрофою для Росії і чому вони пролунали зараз

Трамп раптом заявив, що не впізнає Путіна — "Телеграф" вирішив з’ясувати в експертів, до чого були ці заяви

Після масованих атак в Україні на вихідних 24 і 25 травня президент США Дональд Трамп виступив із різкими заявами, в яких розкритикував главу Кремля Володимира Путіна. Він також сказав, що розглядає можливість посилення санкцій проти Росії.

"Телеграф" вирішив поцікавитися в експертів, із чим пов'язані зараз такі різкі заяви Трампа і що за ними буде. Вони вважають, що жодних серйозних дій, ймовірно, ці слова американського лідера не призведуть.

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Заяви Трампу

За добу американський президент одразу кілька разів гостро висловився у бік Путіна. Це сталося після того, як Росія здійснила чергові масовані атаки по Україні, внаслідок яких загинули люди.

Під час спілкування з журналістами на злітній смузі у Моррістауні, штат Нью-Джерсі, перед посадкою на борт літака Трамп поскаржився, що "не знає", що сталося з Путіним — мовляв, він його давно знає і вони "завжди ладнали".

"Я дуже незадоволений … Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я його знаю давно. Я завжди з ним ладив. Але він відправляє ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Ніскільки. Він вбиває людей. І щось сталося із цим хлопцем, і мені це не подобається", – заявив Трамп.

Потім він опублікував пост у своїй соціальній мережі Truth Social:

"У мене завжди були дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети та безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче отримати ВРЮ Україну, а не лише її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!" — написав він.

Американський лідер водночас обрушився з критикою на президента України Володимира Зеленського :

"Так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, говорячи так, як він говорить. Все, що виходить з його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити", — висловився він.

Трамп не забув згадати, що війна нібито не почалася б, якби тільки він на той час був президентом, а не Джо Байден.

"Ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом". Але додав, що ця війна — не його, а "Зеленського, Путіна та Байдена", — йдеться у пості.

Думки експертів

"Різкі заяви Трампа — у чому причина?"

Політолог Олексій Якубін поділився з "Телеграфом" своєю думкою щодо того, чи є грізні заяви Трампа ознакою реальної зміни його курсу та "закручування гайок" Путіну і чи може Росія "перебити" будь-які спроби Трампа почати тиск.

- Я думаю, що тут є кілька причин, чому Трамп публічно почав так реагувати. По-перше, ми пам’ятаємо, що для Трампа взагалі дуже важливо, як його аудиторія сприймає. Він постійно розповідав, що може впливати на Путіна, може з ним домовитись і таке інше. А ми бачимо, що Росія продовжує атакувати Україну, попри переговорний процес тих контактів, які були між Путіним та Віткоффом, Дмитрієвим та Трампом, його адміністрацією. І я нагадаю, що Трамп, в принципі, на будь-які обстріли під час переговорного процесу досить жорстко реагував. Він казав, що цього не повинно бути й таке інше, – каже експерт.

На його думку, такими висловлюваннями Трамп насамперед хоче показати аудиторії, що якщо ситуація не зміниться, то Штати готові застосовувати інший курс щодо Росії. Однак це не означає, що він повністю зараз до цього готовий.

– Тому що, як мені здається, він просто вважає, що додатковий санкційний тиск на Росію тощо – це були елементи курсу, який використовував постійно адміністрація Байдена, а Трамп намагається це робити інакше – пояснив співрозмовник.

Росія затягує війну, завдає ударів, підвищує ставки й Трамп у публічній площині для американців не може цей факт вже ігнорувати.

– Тим більше хоче Трамп цього чи не хоче, але йому доводиться реагувати. Західні ЗМІ, американські ЗМІ, вони ж показують обстріли, показують усю цю ситуацію, і йому доводиться це коментувати, бо він активно позиціонував, що може впливати на Путіна.

"Істотного тиску на Москву не очікується"

Директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету політолог-міжнародник Володимир Дубовик вважає, що навіть після його слів у бік Путіна нічого значно не зміниться і тиск на Росію не посилиться.

– Ми вже бачили помірковано жорсткі слова Трампа щодо Путіна раніше, але з цього не виходило змін у його підході. Його слова про те, що він не розуміє, що на Путіна знайшло, взагалі неприємно дивують, бо Росія таке робить роками, а Трамп тільки зараз помітив? Ну і критичні слова на адресу Зеленського… Тобто, знову ж таки, позиція така: обидві сторони винні. Тож не чекаю ніякого суттєвого тиску на Москву – вважає Дубовик.

"Трамп шукає приводів і надалі виправдовувати Путіна"

Колишній дипломат та політолог Дмитро Чекалін вважає, що Путін та Лавров тягнуть час. Вони не хочуть нервувати Трампа і знаходять будь-який привід, щоб затягувати вирішення якоїсь формули переговорів.

- Трамп говорить про те, що роздратований Путіним і він його не впізнає. Хоча це дивно, знаючи, що за останні роки Путін запустив понад 10 тисяч ракет і понад 1,5 млн снарядів по Україні. Невже він (Трамп, Ред.) тільки це побачив?

Він насамперед намагається виправдати себе й надалі знаходити приводи виправдовувати Путіна. Іноді йому просто винахідливості не вистачає, — вважає співрозмовник.

Чекалін каже, що до кінця червня Конгрес піде на канікули й на цей час жодних санкцій введено не буде. При цьому вважає, що навряд це станеться і пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній глава МЗС України Володимир Огризко пояснив, чому Трамп та Путін потрібні один одному.