Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко про нову техніку використання російськими військовими дронів "Молнія"

"Молнія" розпорошує "Скворців"…

Я думаю, всі вже знають про те, що російські ударні дрони "Молнія" почали застосовувати як "матки", для перенесення fpv-дронів.

Але в цій історії є ціла низка питань.

У "Молнії" дальність польоту може становити до 50 км, а з урахуванням середньої дальності польоту fpv-дрону ще +20 км. Тобто ударний потенціал 70 км? Жах! Ні.

Без ретрансляції сигналу така формула не працює, а "Молнія" не може виступати ретранслятором. Здавалося б, тоді можливе значення у висоті – виведення дрона на висоту, зі стартового майданчика, зі збільшенням ресурсу його батареї? Ні.

Але в цій концепції все ж таки є один нюанс. Дальність польоту, але не тієї формули, що ми з вами бачили вище.

"Молнія" може доставити fpv-дрон на дальність оперування оператором і тим самим заощадити ресурс батареї. Тобто fpv-дрон не витрачає ресурс на кілометр, два, три, десять, п’ятнадцять, двадцять, а може бути відразу скинутим там, де їм зможуть керувати з повним зарядом.

Тобто це більше засіб доставки додаткового засобу поразки на максимальну дальність оперування, з можливістю застосування їх із значно більшим ресурсом.

Дрон "Скворец"

Для нас це негативний аспект – ці дрони, під назвою "Скворец", вже присутні в зоні не тільки ЛБС, а й ближнього тилу. Їх скидають саме "Молнії". Але вони мають більший потенціал застосування, а тому, РЕБ, незважаючи на наявність у РВВ домінуючих позицій у застосуванні оптоволоконних донів, продовжують зберігати свою актуальність. Від РЕБ "Скворці" падають як шалені. Головне, щоб вони були.

Джерело: Телеграм Олександра Коваленка