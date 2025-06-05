Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко про новую технику использования российскими военными дронов "Молния"

"Молния" распыляет "скворцов"…

Я думаю, все уже знают о том, что российские ударные дроны "Молния" стали применяться как "матки", для переноса fpv-дронов.

Но в этой истории есть целый ряд вопросов.

У "Молнии" дальность полёта может составлять до 50 км, а с учётом средней дальности полёта fpv-дрона ещё +20 км. То есть, ударный потенциал 70 км? Ужас! Нет.

Без ретрансляции сигнала такая формула не работает, а "Молния" не может выступать ретранслятором. Казалось бы, тогда возможно смысл в высоте – вывод дрона на высоту, со стартовой площадки, с увеличением ресурса его батареи? Нет.

Но в этой концепции всё же есть один нюанс. Дальность полёта, но не той формулы, что мы с вами видели выше.

"Молния" может доставить fpv-дрон на дальность оперирования оператором и тем самым сэкономить ресурс батареи. То есть, fpv-дрон не тратит ресурс на километр, два, три, десять, пятнадцать, двадцать, а может быть сразу сброшенным там, где им смогут управлять с полным зарядом.

То есть, это больше средство доставки дополнительного средства поражения на максимальную дальность оперирования, с возможностью применения их со значительно большим ресурсом.

Дрон "Скворец"

Для нас это негативный аспект – эти дроны, под названием "Скворец", уже присутствуют в зоне не только ЛБС, но и ближнего тыла. Их сбрасывают именно "Молнии". Но они имеют больший потенциал применения, а потому, РЭБ, не смотря на наличие у РОВ доминирующих позиций в применении оптоволоконных донов, продолжают сохранять свою актуальность. От РЭБ "Скворцы" падают как бешеные. Главное, чтобы они были.

Источник: Телеграм Александра Коваленко