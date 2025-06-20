Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко про дрони-перехоплювачі, якими можуть збивати Shahed-136

Дрони-перехоплювачі і ось це все…

Наразі, в інформаційному просторі широко поширюється тема щодо застосування проти Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" дронів-перехоплювачів, у тому числі реактивного типу.

В цілому рішення, яке давно назрівало і цілком раціональне, але є ціла низка нюансів, яка не дозволяє його назвати саме тим Wunderwaffe ну або game changer'ом. І причиною тому є те, що РОВ зараз регулярно змінюють тактику застосування дронів, на тлі наполегливих спроб масштабувати атаки.

В умовах постійно мінливої ​​тактики супротивника і кількості застосовуваних засобів терору, жоден засіб протидії не може вважатися універсальним і вирішальним всі проблеми. Таким може бути тільки комплекс заходів, що змінюється та адаптується залежно від загроз.

Дрони-перехоплювачі мають свої недоліки, які необхідно компенсувати додатковими засобами. Наприклад, при нальоті на місто 30-35 цілей, скільки необхідно одночасно працюючих операторів, без права на помилку? Ще питання. Наскільки ефективними є дрони-перехоплювачі в дощ чи снігопад?

Коли стає неефективним засобом, у справу входить інше. Наприклад, як із мобільними вогневими групами, які тривалий час демонстрували високі показники перехоплень, але після того, як Shahed-136 стали підійматися на висоти 3 км+, МОГ стали неефективними. Тут або штатно їх комплектувати зенітними установками і ПЗРК, а не банально ДШК і Browning M2 або мати в цій локації засоби, здатні перехопити на такій висоті дрон, той же ЗРК, дрон-перехоплювач або легкий, не реактивний, а турбогвинтовий літак.

На жаль, рішення, які нині втілюються у реальність, на початковому етапі відстають від потреб, які виникали вже на рубежі 2023-2024 років. На жаль, випереджаючи ворога у 2022-2023 у креативних рішеннях, з якоїсь мені невідомої причини, ми з 2024-го стали неспішно, але впевнено відставати від РОВ. Те, що ми зараз видаємо за досягнення, ще 2023-го можна було поставити на потік.

Давайте наведу лише один приклад – fpv-дрони на оптоволокні, які у нас пропонувалися наприкінці 2022 – на початку 2023… Результат?

Дивне і незрозуміле мені словосполучення "не на часі", говорить про те, що у певних колах, де мають прийматися рішення, вони приймаються не у форматі попередження та передбачення загроз, на крок, два, три, стрибок уперед, як це було у 2022 та трохи 2023, а у міру виникнення проблеми та необхідності її вирішення.

Здається, в якийсь момент ми прорахувалися, але в який і де?

Джерело: пост Коваленка у Telegram.