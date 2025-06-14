Тепер Україна збиває навіть модернізовані "шахеди": що відомо про унікальну розробку

Ефективність роботи ППО має підвищитись

Україна вже знайшла спосіб боротись з модернізованими російськими "шахедами", які літають занадто високо для мобільних груп ППО. Адже тепер наша країна має дрони, які можуть збивати Shahed.

Про це "Телеграфу" розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем, з позивним "Ахілес" Юрій Федоренко. За його словами, на будь-яку дію завжди є протидія.

"Росія запускає модернізовані "шахеди" і як наслідок противник зараз літає на іншому горизонті висот. Наші маневри і вогневі групи з меншою ефективністю можуть працювати для їхнього збиття, адже вони просто не дострілюють", — каже військовий.

Однак вже і для збиття таких російських дронів Україна створила свою зброю. Тепер наша держава має власний дрон, який спроможний збивати ворожі "шахеди" на будь-якій висоті.

"Тому зараз важливо масштабувати кількість цих дронів і плюс додатково навчити особовий склад працювати на тих самих дронах-перехоплювачах для того, щоб збивати відповідно ворожі дрони", — додає Федоренко.

Він також нагадав, що нещодавно Україна вдарила по одному з підприємств на території Росії. Воно виготовляло комплектуючі до "шахедів". Однак навіть на тлі здобутків в галузі зброї не слід забувати і про важливість людського ресурсу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна запускає в масштабне виробництво вітчизняну балістичну ракету "Сапсан".