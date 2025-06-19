Дзвонити під час атак дронів не можна? Мережею ширяться нові "попередження"

Будьте обачні та попередьте близьких

Мережею шириться чергова неправдива інформація про "шахеди". Нібито дрони можуть "вловлювати" виклик телефону як сигнал до удару в це місце.

Як зазначив експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов (відомий як Сергій Флеш), ця інформація черговий фейк та нісенітниця. Він закликав не вірити в те, що пишуть неофіційні джерела.

"Чергова дурість повзе по соцмережах і месенджерах", — йдеться у повідомленні.

Наразі у мережі активно поширюється інформація, що "шахеди" нібито можуть вловлювати сигнали від мобільних телефоні. Тобто вони начебто "розпізнають" виклик зі смартфона як сигнал до атаки цієї локації. Але це не правда.

"Під час атаки не користуйтесь мобільним телефоном — функцією "виклик". "Шахед" може сприйняти ваш виклик як сигнал і направити свій удар на сигнал вашого телефону", — йдеться у фейковому повідомленні.

Фейкове повідомлення про "шахеди"

Зауважимо, що "шахеди" та будь-які інші дрони керуються операторами з віддалених точок по спеціальній лінії зв'язку. На неї може впливати засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ), але не мобільний телефон.

Додамо, що вже не вперше у мережі з'являються інформація щодо мобільного зв'язку під час атак та ударів "шахедами". Адже зараз у більшості "шахедів" встановлені модеми, куди вставлені SIM-карти.

Нагадаємо, що військові мають, чим полювати на "шахеди", але не в містах. На лінії фронту подібний спосіб боротьби вже активно використовується.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна збиває навіть модернізовані "шахеди". Вже відомо про нову унікальну розробку.