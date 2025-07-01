Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Росія втратила вплив у Закавказзі через втрату контролю над Азербайджаном і Вірменією, які тепер активно протистоять Москві

Росія одночасно нажила собі ворогів і в Баку, і в Єревані.

Колись кремль грав на суперечностях між Азербайджаном і Вірменією, тримаючи обидві країни під контролем через Карабах. Потім з Карабаху росіяни втекли. Сьогодні Росія втратила важелі впливу. Не вистачає в них ресурсів.

30 червня в Азербайджані затримали працівників Sputnik. За даними місцевих медіа, це — співробітники ФСБ. Це вже не натяк, а прямий сигнал москві: її агентуру вичищають, а гуманітарна та інформаційна співпраця припиняється.

І це — відповідь не лише на тиск на азербайджанську діаспору в РФ чи збитий азербайджанський літак – це реакція на загальну токсичність Росії.

Вірменія офіційно заявила: Москва не має лізти у внутрішні справи. У Єревані арештовують проросійських політиків, бізнесменів і церковників. Це — зовнішньополітичне банкрутство РФ.

Історія з Україною дала сигнал іншим: Москва не визнає чужої суб'єктності на пострадянському просторі — і це робить її небезпечною, і слабкою водночас. Всі роблять висновки. А він один: Закавказзя більше не під Москвою. І не буде.

Джерело: Telegram-канал Андрія Коваленка.