Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Россия потеряла влияние в Закавказье из-за потери контроля над Азербайджаном и Арменией, которые теперь активно противостоят Москве

Россия одновременно нажила себе врагов и в Баку, и в Ереване.

Прежде кремль играл на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, держа обе страны под контролем через Карабах. Потом из Карабаха россияне сбежали. Сегодня Россия потеряла рычаги влияния. Не хватает у них ресурсов.

30 июня в Азербайджане задержаны работники Sputnik. По данным местных медиа, это — сотрудники ФСБ. Это уже не намек, а прямой сигнал Москве: ее агентуру вычищают, а гуманитарное и информационное сотрудничество прекращается.

И это ответ не только на давление на азербайджанскую диаспору в РФ или сбитый азербайджанский самолет – это реакция на общую токсичность России.

Армения официально заявила: Москва не должна лезть во внутренние дела. В Ереване арестовывают пророссийские политики, бизнесмены и церковники. Это внешнеполитическое банкротство РФ.

История с Украиной дала сигнал другим: Москва не признает чужую субъектность на постсоветском пространстве — и это делает ее опасной и слабой в то же время. Все делают выводы. А он один: Закавказье больше не под Москвой. И не будет.

Источник: Telegram-канал Андрея Коваленко.