Кандидат історичних наук, публіцист, блогер Андрій Плахонін пояснив із чим пов’язані затримання росіян в Азербайджані

Тож розберімося, що насправді відбувається зараз в Азербайджані. Отже, у відповідь на масові арешти, тортури та вбивства російськими спецслужбами двох (або трьох — навіть тут плутанина) представників азербайджанської діаспори, в Баку затримали спочатку керівництво, а потім і всіх співробітників місцевого відділення російського Супутника.

Привід був навіть не формальний — лавочку прикрили ще кілька місяців тому, проте російське інформаційне агентство в очікуванні нової відлиги у двосторонніх відносинах (а Алієв і Путін сварилися і мирилися вже не раз) продовжували собі спокійнісінько працювати. Разом із 7 співробітниками Супутника затримали за компанію ще й співробітницю місцевої дочірньої компанії російської RT.

Бог суддя всієї цієї веселої компанії — хто з них співробітник ФСБ, хто просто за 30 срібняків кремлівські пропагандисти.

Все, що було вище, це послання Алієва Кремлю. Далі у Баку почалося зовсім інше. Ось ці на фотографії, наприклад, двоє росіян у клітці зали засідань бакинського суду не мають до журналістики та ФСБ взагалі жодного стосунку. Крім російських "журналістів", азербайджанські у російському сенсі цього слова правоохоронці похапали зовсім випадкових людей.

Росіяни, яких затримали в Азербайджані

Ось цей із синім від побоїв круглим обличчям, наприклад, айтішник із Череповця. Ще один — він теж втік від призову в 2022 — власник стартапу, що займається клінінгом. Вісім випадкових російських релоктантів схопили, показово побили і звинуватили в транзиті наркотиків з Ірану та кіберзлочинах. Суд уже помістив усіх під варту на чотири місяці.

Навіщо це зробив Алієв? Ні, саме ця група росіян це послання адресоване не Путіну. Путін начисто позбавлений емпатії взагалі, а вже за те, що побили призовників, що втекли з країни, тут він навіть порадіє. А коли після всього їх депортують до Росії, ще й на "СВО" відправить. Їхні побиті особи демонструють родичам жертв ефесбешного і ментівського свавілля проти азербайджанців у Росії, і громадянам Азербайджану, які прагнуть помсти.

Отак випадкових людей схопили, побили, посадили до в’язниці. Так само, як це зробили в Росії. Просто, щоб порадувати натовп. У нас якось забули, що Азербайджан навіть не просто диктатура, а спадкова диктатура, в якій сім’я Алієвих зберігає владу ще з радянських часів (з деякою перервою в 90-ті) тими самими, що й інші диктатури методами. Хіба що, на відміну від Росії, розпоряджається вона своєю безроздільною владою поки що розумніше. Але не боїться, якщо треба, забруднити руки в крові.

Тож ця історія не про те, як горді азербайджанці повчили чомусь Росію. Ця історія про те, як Алієв вирощує дерево своєї влади. І коли треба буде полити його кров’ю — чиєю завгодно, може статися й українською, ви за нього не турбуйтеся, не замислюючись поллє.

Джерело: пост Плахоніна у Facebook.