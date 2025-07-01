Підливають масло у вогонь: росіяни жорстоко затримали голову азербайджанської діаспори (відео)

Тим часом в Азербайджані відбулися затримання російських громадян

Ситуація між Росією та Азербайджаном загострюється — останні дні ознаменувалися гучними арештами. Такі дії торкнулися, зокрема представників азербайджанської діаспори в РФ.

Про це пишуть росЗМІ. У Єкатеринбурзі правоохоронці затримали главу азербайджанської діаспори на Уралі Шахіна Шихлінські. За інформацією журналістів, разом із ним було заарештовано ще двох осіб, серед яких — його син, адвокат Мутвалі Шихлінські.

Обережно: на відео присутня нецензурна лексика!

Момент затримання потрапив на відео, де видно, що водій Шихлінські, намагаючись уникнути арешту, на короткий час здав назад і ледь не збив правоохоронців.

За словами сина Шихлінського, його батько наразі має статус свідка у кримінальній справі. Затримання проводили співробітники ФСБ.

Нагадаємо, Шихлінського було затримано ще 27 червня разом із іншими членами азербайджанської діаспори, але пізніше його відпустили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жорсткі дії російських силовиків у Єкатеринбурзі спричинили нову хвилю дипломатичного напруження між Росією та Азербайджаном. Ситуація дійшла до того, що азербайджанське державне телебачення звинуватило президента РФ Володимира Путіна в тому, що він "відкрив своє справжнє обличчя".