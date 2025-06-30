"Що сталося, Путін?": як катування та вбивства в Єкатеринбурзі розсварили Росію з важливим партнером

"Телеграф" пояснює, як вбивство 20-річної давнини може зруйнувати відносини Росії та Азербайджану

Після жорстких дій російських силовиків у Єкатеринбурзі між Росією та Азербайджаном розгорівся новий дипломатичний скандал. Дійшло до того, що азербайджанське державне телебачення звинуватило очільника Росії Володимира Путіна в тому, що він "показав своє справжнє обличчя".

"Телеграф" розповідає простими словами, що відомо про конфлікт в Єкатеринбурзі і як це може повпливати на російсько-азербайджанські відносини та геополітичну ситуацію в регіоні.

Що сталося в Єкатеринбурзі

МЗС Азербайджану офіційно засудило дії російських правоохоронців, які провели масові затримання азербайджанців. За даними азербайджанського МЗС, під час операції загинули двоє людей, ще кілька отримали поранення, а дев'ятьох заарештували.

Російська влада пояснює затримання розслідуванням злочинів, скоєних у 2001, 2010 і 2011 роках. Під час операції затримали близько 50 азербайджанців. Московські чиновники стверджують, що всі дії проводилися в межах кримінального розслідування. Російські медіа повідомляють, що затримання відбулось у зв'язку з розслідуванням вбивства Юніса Пашаєва, скоєного у 2001 році. Ключові фігуранти справи – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – загинули незабаром після арешту. Втім, російські силовики стверджують, що смерть настала через погіршення стану здоров'я.

Хто такий Юніс Пашаєв

Кафе "Каспій"

У травні 2001 року в Єкатеринбурзі біля кафе "Каспій" було вбито бізнесмена Юніса Пашаєва — місцевого підприємця азербайджанського походження. Жертва отримала множинні ножові поранення кухонними ножами.

Як повідомляють російські ЗМІ, знайомий родичів жертви повідомив, що помираючи, бізнесмен назвав імена вбивць. Згідно з їхньою інформацією, у злочині з самого початку підозрювали братів Сафарових, які контролювали кафе "Каспій". Однак тоді притягти їх до кримінальної відповідальності нібито не вдалося.

Азербайджанські медіа подають іншу версію подій. За їхніми даними, російські поліцейські вбили п'ятьох людей, яких спочатку катували. Баку також звинувачує Москву в затягуванні передачі тіл загиблих і спробах видати інцидент за кримінальні розбірки.

Захисники затриманих азербайджанців повідомляють про катування. В одного з ув'язнених зламані ребра, ще двоє перебувають у лікарні у важкому стані. Представники азербайджанської громади стверджують, що силовики діяли як злочинне угруповання. Тіла братів, які були вбиті російськими силовиками, будуть доставлені в Азербайджан. Там проведуть необхідні дослідження. Поховають братів Зіяддіна та Гусейна Сафарових, як повідомляють місцеві ЗМІ, на батьківщині.

Дипломатична криза набирає обертів

Азербайджан відреагував на інцидент жорсткими заходами. Парламентська делегація республіки скасувала візит до Росії. Мінкультури Азербайджану скасувало всі спільні культурні заходи з російськими державними та приватними установами.

Азербайджанські депутати не взяли участь у засіданні комісії з міжпарламентського співробітництва з Федеральними зборами РФ.

Одночасно на державному телебаченні Азербайджану пролунала різка критика на адресу хазяїна Кремля. Журналісти звернулися до Путіна з риторичним питанням: "Що сталося, Путін? Вас так хвилює, що Азербайджан став сильною державою, вперше за 200 років повернув свої землі, відновив суверенітет?"

Обшуки в російському "Спутніку": чому це важливо

Крім того, з’явилась інформація, що в Баку в офісі російського агентства "Sputnik-Азербайджан" проводять слідчі дії. За неофіційними даними, азербайджанські правоохоронці проводять масштабну перевірку діяльності російських медіа в країні. Це може свідчити про намір Баку обмежити вплив російської пропаганди на території республіки.

"У Баку прямо зараз відбувається розгром "Спутніка" – російської шпигунсько-сімоньянівської клоаки. Z-тусовка вимагає від свого уряду у відповідь розпочати масові арешти та депортації азербайджанців з РФ. І у Кремля явно сверблять руки щось таке влаштувати. Не знаю, чи наважаться. Але якщо почнуть, то відносини Баку та Москви будуть повністю знищені," — вважає російський та український журналіст-міжнародник Іван Яковина. Проте є ще більш важливі наслідки для Путіна — Росія не лише втратить важливого партнера у Закавказзі, Ердоган змінить своє ставлення до Путіна у "прохолодніший" бік, і буде більше допомагати Україні

Згодом в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ у результаті обшуків ЗМІ. До речі, діяльність агентства заборонили ще у лютому, але його керівництво проігнорувало заборону.

Оцінки азербайджанських політиків

Депутат Міллі Меджлісу Севіль Мікаїлова заявила, що події в Росії свідчать про посилення дискримінаційної політики щодо мігрантів і національних меншин. За її словами, російська влада використовує тиск, шантаж і примус проти мігрантів через нестачу людських ресурсів.

Депутат Вугар Іскендеров звернув увагу на те, що російські офіційні особи мовчать щодо інциденту в Єкатеринбурзі. "Правоохоронні органи, які зобов'язані захищати людей від злочинців, діють як злочинні угруповання", — заявив Іскендеров.

А що кажуть експерти

"Телеграф" звернувся до азербайджанського політолога та дипломата Фікрета Садихова з низкою питань щодо розвитку ситуації. Зокрема, наскільки важливий Азербайджан для Росії зараз, особливо в контексті транзиту газу. Важливо з'ясувати, чи грає Алієв у якусь власну гру, чи просто реагує на громадське обурення в країні.

"Азербайджан важливий для Росії через кілька позицій. Це і масштабні проєкти "Північ-Південь", "Схід-Захід", це і енергетичний фактор, це, звичайно, і газ, і нафта, і співробітництво в цій сфері. В принципі, ми, незважаючи на розбіжності в низці геополітичного характеру, не конфліктуємо, і в цьому і є суть азербайджанської зовнішньої політики — багатовекторність, віддаленість від конфліктних ситуацій, і кроки, які, перш за все, відповідають інтересам Азербайджану," — сказав Садихов.

На його думку, конфлікт не може бути вічним. "Нас образили. Двох наших громадян вбили, десятки заарештовані, при чому за якимись надуманими приводами, за те, що нібито було зроблено багато років тому. Взагалі абсурд якийсь. Звичайно, що виконавці (силовики) діяли не самі по собі, а отримали накази, при чому я не виключаю, що там були накази, пов’язані з методами арешту наших громадян. Це було зроблено не випадково, а для того, щоб продемонструвати силу, потужність", — пояснює далі дипломат.

На запитання про те, чи не грає президент Азербайджану Ільхам Алієв в якісь політичні ігри, демонструючи таку жорстку реакцію, чи, можливо, просто реагує на обурення громадян, Садихов сказав: "В ігри Ільхам Алієв не грає, і в цьому необхідності немає. Ми реагуємо на конфлікт, агресію щодо Азербайджану, щодо азербайджанців, які проживають в Росії. Наша позиція чітко сформульована, вона взята не зі стелі і не вигадана, а заснована на фактах. Це дуже важливо, тому що нас з Росією пов’язані договори щодо співпраці, і в цьому контексті такі дії російських силовиків — неприйнятні," — підсумував Фікрет Садиков.

Минулі загострення конфліктів між Росією та Азербайджаном. Як це було та що стало тригером

Нагірний Карабах

Напруженість між Росією та Азербайджаном наростає не перший рік. Ключовим переломним моментом став збитий у грудні 2024 року азербайджанський літак над Каспійським морем, який, за версією Баку, був знищений внаслідок дій російської ППО. Цей інцидент остаточно підірвав довіру до Москви.

Однак перші тріщини в стосунках з'явилися ще після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році. Азербайджан почав дистанціюватися від російської політики і відмовився підтримувати окупацію українських територій. Баку також посилив контроль над російськими активами та почав обмежувати діяльність проросійських організацій на своїй території.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про підтримку України та закликав Київ "ніколи не погоджуватися на порушення територіальної цілісності". Він також запропонував організувати переговори між Україною та Росією, а державна азербайджанська нафтова компанія SOCAR забезпечила безкоштовне пальне для українських швидких та служб надзвичайних ситуацій. Крім того, країна надіслала гуманітарну допомогу Україні. Водночас позиція офіційного Баку — одночасно підтримувати стосунки і з Києвом, і з Москвою.

Додатково погіршили ситуацію суперечності довкола статусу російських миротворців у Нагірному Карабасі та незгода Москви щодо повернення Азербайджаном контролю над усією своєю територією.

Нагадаємо, що Азербайджан готує проти Росії позов до міжнародного суду через збиття пасажирського літака.