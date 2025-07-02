Кандидат исторических наук, публицист, блогер Андрей Плахонин объяснил с чем связаны задержания россиян в Азербайджане

Так, давайте разберемся, что на самом деле происходит сейчас в Азербайджане. Итак, в ответ на массовые аресты, пытки и убийства российскими спецслужбами двух (или трех — даже тут путаница) представителей азербайджанской диаспоры, в Баку задержали сперва руководство, а потом и всех сотрудников местного отделения российского Спутника.

Повод был очень даже не формальный — лавочку прикрыли еще несколько месяцев назад, тем не менее российское информационное агентство в ожидании новой оттепели в двухсторонних отношениях (а Алиев и Путин ссорились и мирились уже не раз) продолжали себе преспокойно работать. Вместе с 7 сотрудниками Спутника задержали за компанию еще и сотрудницу местной дочерней компании российской RT.

Бог судья всей этой развеселой кампании — кто из них сотрудник ФСБ, кто просто за 30 сребреников кремлевские пропагандисты.

Все что было выше, это послание Алиева Кремлю. Дальше в Баку началось совсем другое. Вот эти на фотографии, к примеру, двое россиян в клетке зала заседаний бакинского суда не имеют к журналистике и ФСБ вообще никакого отношения. Помимо российских "журналистов" азербайджанские в российском смысле этого слова правоохранители похватали совершенно случайных людей.

Россияне, которых задержали в Азербайджане

Вот этот с синим от побоев круглым лицом, например, айтишник из Череповца. Еще один — он тоже сбежал от призыва в 2022 — владелец занимающегося клинингом стартапа. Восемь совершенно случайных российских релоктантов схватили, показательно избили и обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Суд уже поместил всех под стражу на 4 месяца.

Зачем это Алиев сделал? Нет, конкретно вот эта группа россиян это послание адресованное не Путину. Путин начисто лишен эмпатии вообще, а уж за то что избили сбежавших из страны призывников, тут он даже порадуется. А когда после всего их депортируют в Россию, еще и на СВО пошлет. Их избитые лица демонстрируют родственникам жертв эфэсбешного и ментовского произвола против азербайджанцев в России, и жаждущим мести гражданам Азербайджана.

Вот так, случайных людей схватили, избили, посадили в тюрьму. Точно так же, как это сделали в России. Просто, чтобы порадовать толпу. У нас как-то забыли, что Азербайджан даже не просто диктатура, а наследственная диктатура, в которой семья Алиевых сохраняет власть еще с советских времен (с некоторым перерывом в 90-е) теми же что и остальные диктатуры методами. Разве что, в отличие от России, распоряжается она своей безраздельной властью пока что более разумно. Но не боится, если нужно, испачкать руки в крови.

Так что эта история не о том, как гордые азербайджанцы поучили чему-то Россию. Эта история о том, как Алиев возделывает древо своей власти. И когда нужно будет полить его кровью — любой, может статься и украинской, вы за него не беспокойтесь, не задумываясь польет.

Источник: пост Плахонина в Facebook.