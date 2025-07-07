Лише "гарматне м'ясо" для Пекіну: Рютте пояснив, як Китай може використати Росію для нової війни

Генсек НАТО вважає, що цей сценарій є одним з найбільш ймовірних найближчим часом

Європа та Сполучені Штати стоять на порозі масштабної війни, коли запалати може не тільки в Азії, де Китай зіткнеться з США, але й у Європі. Росія перетворилася на "молодшого партнера" Китая, тому Пекін може змусити російський режим атакувати країни НАТО, щоб відволікти увагу від свого нападу на Тайвань. Ймовірність цього сценарію доволі висока.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю американському виданню The New York Times. Рютте вважає, що США та Європа не повинні бути наївними щодо бажання Китаю використати Росію, як "гарматне м'ясо" при нагоді.

"Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО"", — пояснив він.

Генсек НАТО вважає, що цей сценарій є одним з найбільш ймовірних найближчим часом. Тому він пропонує зробити так, щоб напад на НАТО став для Кремля просто формою безглуздого самогубства. А по-друге, НАТО повинно активніше співпрацювати з Азією та Океанією.

"Це те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та цим регіоном", – додав Рютте.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Ван I під час зустрічі з високою представницею з питань дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас пробив нове дно. Після того, як в МЗС Китаю висловили занепокоєння ударами України по Росії, Ван І заявив, що Пекін не може дозволити Росії зазнати поразки в Україні, а Києву, відповідно, перемогти у війні. Пекін побоюється, що в цьому випадку США перекинуть на Китай всю свою увагу.

Нагадаємо, з 2022 року Китай вдає із себе "нейтрала", не надаючи офіційної підтримки жодній зі сторін та навіть називаючи війну в Україні "кризою" або "конфліктом". З іншого боку, китайці не тільки постачають росіянам товари подвійного призначення, але й "прикривають" Кремль дипломатично. Китайські наймані солдати воюють за російських окупантів, а китайські офіцери перебувають біля фронту, щоб вивчити досвід війни в Україні. Щобільше, під час візиту до Москви 8 травня китайський керівник Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни в Україні.

Видання The Economist у розслідуванні від 19 червня пише, що Пекін став, без перебільшення, вирішальним постачальником для військово-промислового комплексу Росії. Китай постачає Росії електроніку, верстати, надає росіянам економічну та дипломатичну підтримку, заявили журналісти. У нових російських "шахедах" 90% компонентів – китайського походження, а не американського, як було раніше. При цьому, за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму.