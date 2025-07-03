Китай не дозволить Україні перемогти: китайський міністр зробив цинічну заяву на зустрічі в ЄС

Китай нарешті показав своє справжнє обличчя путінського союзника

Міністр закордонних справ Китаю Ван I під час зустрічі з високою представницею з питань дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас пробив нове дно. Після того, як в МЗС Китаю висловили занепокоєння ударами України по Росії, Ван І заявив, що Пекін не може дозволити Росії зазнати поразки в Україні, а Києву, відповідно, перемогти у війні. Пекін побоюється, що в цьому випадку США перекинуть на Китай всю свою увагу.

Про це пише видання South China Morning Post із посиланням на власні джерела. Цинічна заява китайського міністра пролунала у момент, коли США призупинили постачання озброєння Україні, а ситуація на фронті дуже важка.

Видання зазначає, що заява Ван І підтвердила те, що у Брюсселі вважають реальною позицією Пекіна. При цьому слова міністра вступили у протиріччя з тим, що публічно заявляють китайські представники – що Китай, мовляв, "не є стороною війни" та "не допомагає Росії". Чиновники ЄС були неприємно здивовані тим, що Ван І так відкрито заявив про реальні цілі Китаю у війні.

Проте міністр, що цікаво, відкинув звинувачення у тому, що Китай підтримує Росію у фінансовому, або у військовому плані. Ван І насмілився заявити, що якби Китай допомагав Росії насправді, то війна, мовляв, вже давно б закінчилася.

Європейські чиновники вважають, що заява Ван І – демонстрація позиції Китаю. Пекін не бажав цієї війни, але він може допомагати затягувати бойові дії, якщо йому це буде вигідно. Війна в Україні вигідна Китаю до моменту, поки Росія не зазнає поразки, а увага США спрямована на Київ.

Нагадаємо, позиція Китаю щодо війни проти України дуже неоднозначна. З одного боку, Китай вдає із себе "нейтрала", не надаючи офіційної підтримки жодній зі сторін та навіть називаючи війну в Україні "кризою" або "конфліктом". З іншого боку, китайці не тільки постачають росіянам товари подвійного призначення, але й "прикривають" Кремль дипломатично. Китайські наймані солдати воюють за російських окупантів, а китайські офіцери перебувають біля фронту, щоб вивчити досвід війни в Україні. Щобільше, під час візиту до Москви 8 травня китайський керівник Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни в Україні.

Видання The Economist у розслідуванні від 19 червня пише, що Пекін став, без перебільшення, вирішальним постачальником для військово-промислового комплексу Росії. Китай постачає Росії електроніку, верстати, надає росіянам економічну та дипломатичну підтримку, заявили журналісти. У нових російських "шахедах" 90% компонентів – китайського походження, а не американського, як було раніше.

При цьому, за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.