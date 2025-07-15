Трамп остаточно відвернувся від Путіна чи це лише гра? Що буде, якщо за 50 днів Росія не піде з України

"Телеграф" з'ясовував, чому ультиматум Трампа лише потішив двох диктаторів

Президент США Дональд Трамп дав очільнику Росії 50 днів на завершення війни в Україні, інакше погрожує запровадженням 100-відсоткових тарифів. Цей ультиматум викликав сумніви в ефективності такого підходу серед експертів та деяких ЗМІ.

Зокрема, німецька газета Der Spiegel вважає, що погроза тарифами може бути більше демонстрацією, ніж реальним тиском на російську економіку. "Насправді, подібні прямі мита, ймовірно, не вплинуть на російську економіку", — пишуть у газеті. "Телеграф" з'ясовував, що відбувається і якою може бути справжня мета Трампа.

Німецьке видання також зазначило, що російський фондовий ринок спокійно відреагував на загрозу Вашингтона. У зв'язку з цим газета ставить під сумнів, що Трамп справді остаточно відвернувся від хазяїна Кремля і переключився на підтримку Зеленського.

Подібну думку в коментарі "Телеграфу" висловлював і експерт Валерій Клочок. "У них (США та РФ) торгівельний оборот на 3,5 мільярда. Це ніщо. Навіть якби тарифи ввели, то це мало б як позначилося на Росії ", — пояснює експерт, коментуючи погрози Трампа на адресу БРІКС, про які американський президент заявляв на початку липня.

Також Валерій Клочок додав: "Тому це такий договорняк. Нічого конкретного не буде. Це моя думка".

Видання NYT взагалі вважає, що Трамп не запровадить 100-відсоткові тарифи, тому що вони спровокують конфлікт з Китаєм. Як кажуть журналісти, Трамп часто встановлює терміни, яких сам же не дотримується. Тому виникає питання, як він буде діяти, коли встановлений термін (50 днів), спливе. Китай же звинуватив Трампа у примусі і заявив про глибшу підтримку Росії на тлі можливих тарифів. Довіра міє Китаєм та Росією "поглибилась", заявив Сі Цзіньпін, тобто побоювання щодо можливого більшого конфлікту з Китаєм можуть бути цілком реальними. А залякування Путіна Трампом поки що працюють якраз навпаки, а не так, як він того очікував.

Що насправді запропонував Трамп

Трамп та Путін - фото Getty Images

Американський лідер відклав введення мит проти РФ та її торгових партнерів на 50 днів, заявивши, що за цей час Київ та Москва мають укласти угоду. Замість 500-відсоткових тарифів, які передбачав закон Грема, Трамп пообіцяв запровадити 100-відсоткові мита без необхідності приймати окремий закон.

Президент США також оголосив про постачання зброї для України через НАТО за гроші європейців. "Ми вироблятимемо озброєння, але платитимуть за нього вони, не ми", — сказав Трамп, маючи на увазі країни Європи. Він назвав лише один вид зброї — системи ППО Patriot, які прибудуть до України "найближчими днями".

Трамп заявив про 17 "Петріотів", але дав зрозуміти, що не всі вони будуть задіяні на полі бою. Скільки в результаті отримає Київ, президент уточнювати не став. Більш імовірно, що мова йде про дві-три батареї по 5-9 пускових установок, що в сумі дає названу цифру.

Що думає штучний інтелект про методи Трампа

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту Grok, для чого Трамп насправді обрав саме таку стратегію — він справді вірить, що тарифи зможуть примусити Путіна сісти за стіл переговорів, чи хоче залякати його?

Нейромережа вважає, що американський президент переслідує кілька стратегічних цілей своїм ультиматумом. За оцінкою ШІ, Трамп намагається продемонструвати рішучість і створити психологічний тиск на главу РФ. Встановлення конкретного 50-денного терміну потрібно, щоб змусити Путіна рухатися.

Чому Трамп обрав саме 50 днів на рішення від Путіна - висновок від ШІ

Штучний інтелект стверджує, що Трамп щиро вірить у дієвість тарифів як економічного інструменту. Його попередній досвід використання мит у торгівельній війні з Китаєм міг переконати його в ефективності такого підходу. Американський лідер бачить тарифи як швидкий і прямий спосіб досягти мети.

Щодо вибору саме 50-денного терміну, то ШІ пояснює це тим, що такий період дає Росії час відчути тиск, але зберігає ефект терміновості.

Чи може Трамп залякати Путіна - висновок від ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Меланія Трамп стала головним союзником України у США. Розкрито секрет її "нелюбові" до Росії