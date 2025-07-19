"Потрібно все, але …" З якою зброєю України може переломити хід війни

Велику роль відіграють і люди

Наразі Україна має чимало потреб для війни та фронт, закриття яких могло б навіть змінити хід боїв. Однак все ж певне озброєння можна виділити.

Про це в інтерв'ю Radio NV розповів колишній співробітник СБУ і консультант парламентського Комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак. За його словами, основна з потреб ЗСУ зараз — це люди та зброя.

"Нам потрібне усе: починаючи від літаків, закінчуючи комплектуючими, яких не вистачає. Україні потрібно все. Не можна сказати, що є якийсь один вид озброєння, з яким можна йти наступати. Потрібно все", — каже Ступак.

За його словами, це не тільки люди і техніка, це і медикаменти, і ракети. Відповідаючи на питання кореспондента, чи є зброя, яка може змінити хід війни, експерт сказав: "Я дуже обережно скажу, хоча б не переломити, а трішки зменшити інтенсивність російського наступу. Це дві позиції — літаки і це далекобійні ракети".

Ступак пояснює, що ця зброя у достатній кількості, якщо не переломить хід війни, то хоча б знизить градус напруги на фронті. І, звісно, тут величезну роль відіграють люди — навчені, професійні, сильні. Окрім цього не треба забувати, що чим більше проблем в Росії, тим краще для війни в Україні.

"Чим більше буде проблем у Російської Федерації, які будуть створюватися великими країнами і не просто створюватися, а підтримуватися тривалий проміжок часу, тоді дійсно все це буде мати такий ефект синергії", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Франція не приєднається до європейської ініціативи з покупки американського озброєння для України.