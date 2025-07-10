Знайшли "дорожню карту" закінчення війни в Україні? Про що домовилися Рубіо та Лавров

"Телеграф" поспілкувався з міжнародними експертами, щоб з’ясувати, що криється за "новим підходом" і чи варто чекати суттєвих результатів від переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров провели двосторонню зустріч у рамках безпекового форуму АСЕАН у Куала-Лумпурі. Переговори тривали майже годину й охопили широке коло питань, зокрема війну Росії проти України, ситуацію в Сирії та Ірані, а також можливе відновлення роботи дипломатичних місій США і РФ.

На брифінгу за результатами зустрічі Рубіо заявив, що сторони обговорили "дорожню карту" врегулювання українського конфлікту, зазначивши:

"Нам потрібно побачити план майбутніх дій, який покаже, як можна завершити конфлікт". Разом з тим, він зауважив, що "новий підхід", який запропонувала Росія, не можна назвати концепцією миру, радше — концепцією, яку держсекретар Штатів передасть Дональду Трампу. За його словами, розмова з Лавровим була "відвертою і важливою", проте президент США — "розчарований негнучкістю російської сторони".

У заяві МЗС РФ після зустрічі йдеться, що обидві сторони підтвердили прагнення до мирного вирішення конфліктів, відновлення економічного та гуманітарного співробітництва і забезпечення свободи міжлюдських контактів між двома державами. Востаннє Лавров і Рубіо зустрічалися у лютому цього року в Саудівській Аравії.

"Телеграф" звернувся до експертів з питань міжнародної політики, аби з’ясувати, про який "новий підхід" може йти мова та чи варто очікувати великих результатів від цих переговорів.

Журналіст та народний депутат ВР 8-го скликання Вадим Денисенко зауважив, що наразі робити висновки зарано.

"Єдине, що можу сказати, — це те, що Рубіо передасть цей підхід Трампу. Тобто наразі тут немає що коментувати — треба або дочекатись реакції Трампа, або публікації цього підходу від росіян", — зазначив експерт.

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що зустріч Сергія Лаврова з Марко Рубіо, як і запропонована російська концепція завершення війни, навряд чи можуть бути сприйняті як реальний крок до миру.

"Рубіо сказав, що Лавров надав йому російське бачення подальшого розвитку мирно-переговорного процесу. І водночас визнав: це не зовсім те, чого вони очікували, хоча і передасть ці напрацювання Трампу", — зазначив експерт.

Фесенко наголосив, що наразі не варто спекулювати щодо змісту російських пропозицій, оскільки не існує підтвердженої інформації.

"Наші фантазії й здогадки не мають значення. Я думаю, там немає нічого принципово нового чи проривного, що могло б забезпечити реальне припинення війни в Україні", — додав він.

Аналітик також вказав на глухий кут у позиціях сторін:

"Сьогодні позиції Росії й України щодо умов завершення війни є кардинально протилежними, несумісними. Домовитися можна лише про припинення вогню. Всі інші варіанти — це перспектива на роки, можливо, десятиліття, або до зміни влади в Росії".

Фесенко вважає, що навіть якщо США взяли російську пропозицію до розгляду, це не означає її прийнятність чи ефективність. Більше того, скептична тональність Рубіо, за словами експерта, свідчить про низьку оцінку ініціативи.

Крім того, він зазначив, що потенційна російська пропозиція може мати радше тактичний характер — бути спробою знизити напруження з боку США або піти на поступки в рамках імітації мирного процесу.

"Це — і погодження на третій раунд переговорів у Стамбулі, і демонстрація готовності до мирних переговорів, але цього замало. Потрібна реальна готовність до припинення вогню. Все інше — це тактична імітація", — резюмував Фесенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Левом XIV 9 липня торкнувся питання мирних ініціатив і пояснив, чому переговори з РФ наразі не відбуваються, зокрема й на нейтральному майданчику Ватикану. За словами українського політика, головною перешкодою залишається позиція Кремля, який відкидає всі конструктивні пропозиції щодо діалогу.