Аналітик та економічний експерт зазначив, що минулого року Нафтогаз провалив закачування газу до сховищ

Без алярмізму, але ситуація із закачуванням газу до підземних сховищ досить небезпечна.

Я написав про це на початку літа і пишу зараз, напередодні осені.

Україна вийшла з минулого опалювального сезону навіть із мінусом із запасів газу в ПСГ.

Мінус — це паркан частини буферного газу, якого торкатися теоретично не можна. А на практиці.

На жаль, минулого року Нафтогаз провалив закачування газу до сховищ.

"Провалив" — занадто захопився продажем газу в комерційному секторі, іноді навіть за ціною, нижчою від імпортного.

"Допомагаючи" приватним підприємствам замість максимального закачування газу в резерви.

Взагалі, під час війни ніколи не можна йти "по тонкому" та завозити критично важливий ресурс "з коліс".

Благо по газу є ПСГ, які захищають запаси від ударів, хоч б’ють і туди, за інфраструктурою підйому газу.

Принаймні можна було б навіть задіяти частину валютних резервів НБУ для закачування приблизно 3 млрд кубів минулого року.

А поки що маємо перший удар по компресорній станції Орлівка на півдні Одеської області на кордоні з Румунією.

Через яку йшов газ "вертикального коридору" з Азербайджану, приблизно 0,4 млн кубів на добу.

Чому ця станція не була захищена хоча б від шахедів — окреме питання, відповіді на яке я, зрозуміло, не маю.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Куща.