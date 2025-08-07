Під час війни не можна йти "по тонкому": ситуація із закачуванням газу до підземних сховищ досить небезпечна - Олексій Кущ
Аналітик та економічний експерт зазначив, що минулого року Нафтогаз провалив закачування газу до сховищ
Без алярмізму, але ситуація із закачуванням газу до підземних сховищ досить небезпечна.
Я написав про це на початку літа і пишу зараз, напередодні осені.
Україна вийшла з минулого опалювального сезону навіть із мінусом із запасів газу в ПСГ.
Мінус — це паркан частини буферного газу, якого торкатися теоретично не можна. А на практиці.
На жаль, минулого року Нафтогаз провалив закачування газу до сховищ.
"Провалив" — занадто захопився продажем газу в комерційному секторі, іноді навіть за ціною, нижчою від імпортного.
"Допомагаючи" приватним підприємствам замість максимального закачування газу в резерви.
Взагалі, під час війни ніколи не можна йти "по тонкому" та завозити критично важливий ресурс "з коліс".
Благо по газу є ПСГ, які захищають запаси від ударів, хоч б’ють і туди, за інфраструктурою підйому газу.
Принаймні можна було б навіть задіяти частину валютних резервів НБУ для закачування приблизно 3 млрд кубів минулого року.
А поки що маємо перший удар по компресорній станції Орлівка на півдні Одеської області на кордоні з Румунією.
Через яку йшов газ "вертикального коридору" з Азербайджану, приблизно 0,4 млн кубів на добу.
Чому ця станція не була захищена хоча б від шахедів — окреме питання, відповіді на яке я, зрозуміло, не маю.
Джерело: Facebook-сторінка Олексія Куща.
