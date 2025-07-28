Чи відключатимуть світло і чи не замерзнемо ми без газу взимку: експерти вже прогнозують опалювальний сезон

Э приводи для оптимизма

Попри регулярні ворожі обстріли, відключень електроенергії в Україні вдається уникнути. Якщо ситуація кардинально не зміниться, загрози масового введення графіків немає, цього літа ситуація значно краща, ніж була рік тому. Актуальне також питання запасів газу.

Як пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі, було враховано досвід минулого літа, коли наслідки масованих атак наклалися на ремонти атомних енергоблоків і були проблеми просто фізично з доступом до електроенергії. Крім того, захист об'єктів енергетики зараз працює значно краще.

Проте, на повне відновлення енергетики потрібно чимало часу. Наслідки будуть відчутні ще роками після війни.

"Років 5-7 знадобиться для того, щоб привести все до такого ладу, коли до відключення можуть призвести тільки природні катаклізми. На жаль, до цього часу, переривання у подачі мережі досить ймовірні. Сама система подачі електроенергії досить крихка", – пояснив він.

Аналітичний центр Dixi Group у своєму аналізі Summer Outlook прогнозував, що за умови відсутності сильної спеки літо Україна пройде майже без відключень. Так і відбувається.

А що з газом?

Проте головним викликом для України може стати не електроенергія, а газ. В липні запаси газу в Україні склали 9 млрд кубометрів. Сховища заповнені на 29,2%, і це рекордно низький показник. Для порівняння — наприкінці літа 2021-го газові сховища були заповнені на 60%.

Проте обсяги закачування газу вищі, ніж минулого року. Проте, за оцінкою Харченка, все одно темпи накопичення газу для опалювального сезону все одно відстають від графіка.

Dixi Group зробив прогнози щодо ситуації із газом. Оптимістичний передбачає пришвидшення закачування газу до 32 млн куб. м/добу з червня, відновлення добового видобутку державними та приватними компаніями до рівня 2024 року.

Реальність перевищила очікування: за даними Еxpro, провідної консалтингової компанії, яка слідкує за нафтогазовою та енергетичною галузями України, в червні середньодобовий обсяг закачування газу склав 44,7 млн куб. м. Це дає привід сподіватися, що наступний опалювальний сезон Україна зможе пройти без значного дефіциту газу.

Як писав "Телеграф", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко спрогнозував, чому можуть зрости тарифи на світло. Він розповів, як цього можна уникнути.