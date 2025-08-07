Во время войны нельзя идти "по тонкому": ситуация с закачкой газа в подземные хранилища достаточно опасная - Алексей Кущ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Аналитик и экономический эксперт отметил, что в прошлом году Нафтогаз провалил закачку газа в хранилища
Без алярмизма, но ситуация с закачкой газа в подземные хранилища, достаточно опасная.
Я написал об этом в начале лета и пишу сейчас, накануне осени.
Украина вышла из прошлого отопительного сезона даже с минусом по запасам газа в ПХГ.
Минус — это забор части буферного газа, который трогать в теории нельзя. А на практике….
К сожалению, в прошлом году Нафтогаз провалил закачку газа в хранилища.
"Провалил" — слишком увлекся продажей газа в коммерческом секторе, иногда даже по цене ниже импортного.
"Помогая" частным предприятиям вместо максимальной закачки газа в резервы.
Вообще, во время войны никогда нельзя идти "по тонкому" и завозить критически важный ресурс "с колес".
Благо по газу есть ПХГ, которые защищают запасы от ударов, хотя бьют и туда, по инфраструктуре подъема газа.
Во всяком случае, можно было бы даже задействовать часть валютных резервов НБУ для закачки примерно 3 млрд кубов в прошлом году.
А пока имеем первый удар по компрессорной станции Орловка на юге Одесской области на границе с Румынией.
Через которую шел газ "вертикального коридора" из Азербайджана, примерно 0,4 млн кубов в сутки.
Почему данная станция не была защищена хотя бы от шахедов — отдельный вопрос, ответа на который у меня, разумеется, нет.
Источник: Facebook-страница Алексея Куща.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.