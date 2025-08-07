Аналитик и экономический эксперт отметил, что в прошлом году Нафтогаз провалил закачку газа в хранилища

Без алярмизма, но ситуация с закачкой газа в подземные хранилища, достаточно опасная.

Я написал об этом в начале лета и пишу сейчас, накануне осени.

Украина вышла из прошлого отопительного сезона даже с минусом по запасам газа в ПХГ.

Минус — это забор части буферного газа, который трогать в теории нельзя. А на практике….

К сожалению, в прошлом году Нафтогаз провалил закачку газа в хранилища.

"Провалил" — слишком увлекся продажей газа в коммерческом секторе, иногда даже по цене ниже импортного.

"Помогая" частным предприятиям вместо максимальной закачки газа в резервы.

Вообще, во время войны никогда нельзя идти "по тонкому" и завозить критически важный ресурс "с колес".

Благо по газу есть ПХГ, которые защищают запасы от ударов, хотя бьют и туда, по инфраструктуре подъема газа.

Во всяком случае, можно было бы даже задействовать часть валютных резервов НБУ для закачки примерно 3 млрд кубов в прошлом году.

А пока имеем первый удар по компрессорной станции Орловка на юге Одесской области на границе с Румынией.

Через которую шел газ "вертикального коридора" из Азербайджана, примерно 0,4 млн кубов в сутки.

Почему данная станция не была защищена хотя бы от шахедов — отдельный вопрос, ответа на который у меня, разумеется, нет.

Источник: Facebook-страница Алексея Куща.