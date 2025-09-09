Рус

Удари по "Дружбі" - частина ширшої стратегії у війні проти Росії - Максим Гардус

Максим Гардус
НПС "Унєча у Брянській області Новина оновлена 09 вересня 2025, 22:38
НПС "Унєча у Брянській області. Фото Колаж "Телеграфу"

Політолог та комунікаційний менеджер Максим Гардус пояснив, які задачі вирішують удари по нафтопроводу "Дружба"

Останнім часом Україна неодноразово завдавала ударів по об’єктах нафтотранспортної інфраструктури Росії, зокрема — по магістральному нафтопроводу "Дружба" в Брянській області. Цей нафтопровід відіграє ключову роль у постачанні нафти до Білорусі, країн ЄС і до балтійських портів. Виведення його з ладу призводить до зупинки транзиту та завдає економічних збитків Росії.

Сам трубопровід не є надто вразливим: кожні кілька кілометрів на ньому встановлено заглушки, які дозволяють оперативно локалізувати витік або пошкодження. У разі удару аварійні служби швидко гасять пожежу, а пошкоджені ділянки замінюють. Тому удари саме по трубі рідко бувають ефективними.

Натомість критичними точками є нафтоперекачувальні станції, які спрямовують потоки нафти у різних напрямках — до Білорусі, країн Західної Європи та портів Балтійського моря. Пошкодження таких вузлів здатне зупинити транзит на тривалий час і порушити експортну логістику РФ.

Зокрема, 22 серпня українські дрони атакували НПС "Унеча" — один з найбільших вузлів нафтопроводу "Дружба". Ця станція відіграє важливу роль у забезпеченні транзиту до Новоросійська та на експорт. Її виведення з ладу стало відчутним ударом по енергетичній інфраструктурі Росії.

Подібні удари мають не лише тактичне, а й стратегічне значення. Вони не тільки підривають доходи РФ, але й змушують європейських споживачів — зокрема, Словаччину та Угорщину — шукати альтернативи російській нафті, що посилює енергетичну переорієнтацію Європи.

Таким чином, атаки по "Дружбі" — це частина ширшої стратегії тиску на Росію, що поєднує військові, економічні та політичні аспекти. Водночас це сигнал для міжнародної спільноти про те, наскільки вразливою залишається енергетична система РФ у воєнний період.

Джерело: допис Максима Гардуса у Facebook

