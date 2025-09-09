Политолог и коммуникационный менеджер Максим Гардус объяснил, какие задачи решают удары по нефтепроводу "Дружба"

В последнее время Украина неоднократно наносила удары по объектам нефтетранспортной инфраструктуры России, в частности по магистральному нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. Этот нефтепровод играет ключевую роль в поставках нефти в Беларусь, страны ЕС и в балтийские порты. Выведение его из строя приводит к остановке транзита и наносит экономический ущерб России.

Сам трубопровод не слишком уязвим: каждые несколько километров на нем установлены заглушки, позволяющие оперативно локализовать утечку или повреждение. При ударе аварийные службы быстро тушат пожар, а поврежденные участки заменяют. Поэтому удары по трубе редко бывают эффективными.

В то же время критическими точками являются нефтеперекачивающие станции, направляющие потоки нефти по разным направлениям — в Беларусь, страны Западной Европы и порты Балтийского моря. Повреждение таких узлов способно остановить транзит на длительное время и нарушить экспортную логистику РФ.

В частности, 22 августа украинские дроны атаковали НПС "Унеча" — один из крупнейших узлов нефтепровода "Дружба". Эта станция играет немаловажную роль в обеспечении транзита в Новороссийск и на экспорт. Ее выведение из строя стало ощутимым ударом по энергетической инфраструктуре России.

Подобные удары имеют не только тактическое, но и стратегическое значение. Они не только подрывают доходы РФ, но и заставляют европейских потребителей, в частности, Словакию и Венгрию, искать альтернативу российской нефти, что усиливает энергетическую переориентацию Европы.

Таким образом, атаки по "Дружбе" — это часть более широкой стратегии давления на Россию, объединяющая военные, экономические и политические аспекты. В то же время, это сигнал для международного сообщества о том, насколько уязвимой остается энергетическая система РФ в военный период.

Источник: сообщение Максима Гардуса в Facebook