"Путін спостерігає": НАТО має проблеми з операцією по боротьбі з диверсіями в Балтійському морі

Операція тривала з січня

Проблеми з фінансуванням ставлять під загрозу зриву операцію НАТО щодо боротьби з російськими диверсіями в Балтійському морі. Це може спонукати Володимира Путіна діяти агресивніше.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph. Зазначається, що місія "Балтійська варта" спочатку була запущена для захисту підводної інфраструктури європейських країн у відповідь на декілька випадків пошкодження телекомунікаційних кабелів та газопроводів за участю цивільних суден, пов’язаних з Росією.

Операцію було розпочато у січні 2025 року, а її найбільшим успіхом була висадка фінської берегової охорони на танкер "Eagle S", завантажений "шпигунським обладнанням". Капітан судна, громадянин Грузії, і два старші офіцери зараз перебувають під судовим розглядом за звинуваченням у обриві кабелю у Фінській затоці.

Однак, через дев’ять місяців бюджетні обмеження ставлять під загрозу виконання місії. Повідомляється, що НАТО розглядає можливість скорочення патрулювання на користь використання морських безпілотників, що значно ускладнить висадки, подібні до вилазки Eagle S. Це може переконати Путіна прийняти більш агресивну стратегію на Балтійському морі. The Telegraph

Eagle S. Фото: Yle

Аналітики зазначають, що подібні скорочення викликають серйозне занепокоєння у країн Балтії, особливо у світлі обіцянок генсека НАТО зробити все можливе для захисту критичної інфраструктури від російських диверсій.

У Європі побоюються, що адміністрація президента США Дональда Трампа втілить свої плани щодо скорочення присутності на континенті та виведе частину чи весь свій контингент із країн Балтії.

"Путін спостерігає. Якщо програма "Baltic Sentry" зазнає невдачі або Вашингтон створить враження, що дистанціюється від Європи, він може вирішити, що перевірка НАТО — це гра, яка вартує ризику. Замість того, щоб стримати Путіна, ми ризикуємо надати йому сміливості". Неназваний європейський чиновник у коментарі The Telegraph

На тлі цього міністр оборони Швеції Пол Йонсон попередив, що російська армія зараз набирає досвіду в Україні і незабаром буде готова до вторгнення до країн Балтії чи Північної Європи. За його словами, на підготовку Європі залишається близько 2-5 років.

Вона (Росія – ред.) різко збільшує оборонне виробництво і неодноразово демонструвала готовність йти на великі політичні та військові ризики. Пол Йонсон

Як повідомляв "Телеграф", Росія активно нарощує військову присутність поблизу кордону НАТО у Фінляндії. На збільшення кількості військ, розгортання літаків та будівництво інфраструктури на ключових військових базах вказують супутникові знімки.