Кандидат юридичних наук, адвокат, заступник міністра оборони Ганна Маляр про завершення війни в Україні та дії Трампа

Трамп проходить свій шлях усвідомлення — що таке насправді Росія і хто такий Путін.

Виграти в шулера не вийде. З ним взагалі не треба сідати за гральний стіл.

Відповідь на питання: як закінчити російсько-українську війну давно сформована історичним досвідом попередніх війн такого масштабу. Такі війни неминуче завершуються великими геополітичними змінами. Це не війна двох країн. Це глобальна війна і черговий в історії переділ сфер впливу між ключовими геополітичними гравцями.

Так, можна сказати, що це "третя світова". Оскільки з 1945 року відбувся небувалий технологічний ривок, то і війна ведеться не тільки військовими засобами.

Ця очевидна криза існуючої моделі колективної безпеки має завершитись її модифікацією. Або Росія має занепасти, або західна модель безпеки. Все інше — це тимчасові міри, які перекладуть війну на політичних переможців наступного виборчого циклу — як в Україні, так і в західних країнах.

Занепад Росії може мати різну форму, головне, щоб в них не було можливості воювати. Потрібен нокаут — економічний, політичний, військовий….

Україна самотужки не впорається. Захід має інструменти для організації всіх форм і видів занепаду Росії. Треба просто це нарешті усвідомити і не вагатись.

Джерело: пост Маляр у Telegram.