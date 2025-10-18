Україна винна? Трамп міг знайти дуже безглуздий привід відмовити Києву в Tomahawk

Під чиїм впливом у Трампа сформувалася настільки хибна думка, поки що достеменно невідомо

Президент США Дональд Трамп міг вигадати дуже безглуздий привід для того, щоб відмовити президенту України Володимиру Зеленському в наданні крилатих ракет Tomahawk. Трамп чомусь вважає, що Україна нібито зацікавлена у продовженні війни.

Що треба знати:

Розмова Зеленського та Трампа була напруженою через небажання президента США давати Tomahawk

Якщо Трамп справді вигадав такий привід, то це максимально дивно з його боку

Джерело в адміністрації Трампа стверджує, що умови для України з боку США будуть лише погіршуватися

Як стверджує видання CNN із посиланням на інформовані джерела, розмова між Зеленським та Трампом була дуже напруженою, оскільки вони сильно розділилися в думках щодо майбутнього війни в Україні. Зокрема Трамп відверто заявив Зеленському, що той не отримає далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Причина виявилася доволі дивною, повідомив один американський чиновник. За його словами, у Трампа склалося доволі хибне враження, що нібито саме Україна, а не Росія, прагне ескалації та затягування конфлікту. При цьому досі достеменно невідомо, під чиїм впливом у Трампа сформувалася така думка та чи є заява чиновника правдою, оскільки якщо так, то це максимально дивно з боку президента США.

Після розмови із Зеленським Трамп закликав припинити вогонь на теперішній лінії фронту та завершити війну, оскільки, мовляв, "було багато вбивств та руйнувань". А ще один чиновник з адміністрації Трампа додав у розмові із виданням, що "обидві сторони повинні укласти угоду" — він дав зрозуміти, що умови для України з боку США далі будуть лише погіршуватися.

Трамп-"миротворець"

Попри те, що Трамп не став спілкуватися з пресою відразу ж після зустрічі із Зеленським, пізніше він опублікував допис у власній соціальній мережі Truth Social. У дописі Трамп закликав обидві сторони "оголосити про перемогу" — мовляв, "хай їх розсудить історія".

"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як і наполегливо радив Путіну, що настав час припинити вбивства та укласти угоду! Досить кровопролиття, досить визначати кордони війною та відвагою. Вони повинні зупинитися там, де перебувають зараз. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких величезних і непідйомних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був Президентом. Тисячі людей гинуть щотижня — досить, повертайтеся до своїх родин у мирі!", — написав президент США.

Трохи пізніше, вже після прильоту до своєї резиденції у Мар-а-Лаго Трамп все ж таки вийшов до журналістів та підтвердив, що він запропонував Зеленському та Путіну зупинити бойові дії на тій лінії фронту, яка існує зараз, та "розійтися по домах".

"Вони мають негайно зупинити війну. Потрібно зупинитися по лінії фронту, де б вона не проходила, інакше це буде занадто складно — ви ніколи не зможете розібратися. Зупиніться на лінії фронту, і обидві сторони мають повернутися додому, до своїх родин. Припиніть убивства — і на цьому все. "Зупиніться просто зараз на лінії фронту" — я сказав президенту Зеленському і я сказав Путіну", — заявив Трамп.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні пройшла зустріч українського та американського лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. На ній підіймалось питання завершення війни в Україні й не тільки. Примітно, що розмова президентів тривала більше, ніж було заплановано спочатку. Президенти розмовляли між собою понад дві години. "Телеграф" зібрав усе про те, чим саме завершилася зустріч.