Кандидат юридических наук, адвокат, заместитель министра обороны Анна Маляр о завершении войны в Украине и действиях Трампа

Трамп проходит свой путь осознания — что такое Россия и кто такой Путин.

Выиграть у шулера не получится. С ним вообще не нужно садиться за игровой стол.

Ответ на вопрос: как закончить русско-украинскую войну, давно сформирован историческим опытом предыдущих войн такого масштаба. Такие войны неизбежно завершаются большими геополитическими переменами. Это не война двух стран. Это глобальная война и очередной в истории передел сферы влияния между ключевыми геополитическими игроками.

Да, можно сказать, что это "третья мировая". Поскольку с 1945 г. произошел небывалый технологический рывок, то и война ведется не только военными средствами.

Этот очевидный кризис существующей модели коллективной безопасности должен завершиться ее модификацией. Либо Россия должна прийти в упадок, либо западная модель безопасности. Все остальное – это временные меры, которые переведут войну на политических победителей следующего избирательного цикла – как в Украине, так и в западных странах.

Упадок России может иметь разную форму, главное, чтобы у них не было возможности воевать. Нужен нокаут — экономический, политический, военный.

Украина самостоятельно не справится. Запад имеет инструменты для организации всех форм и видов упадка России. Надо просто это наконец-то осознать и не колебаться.

Источник: пост Маляр в Telegram.