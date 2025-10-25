Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій — про те, чого чекати Києву та як готуватися до зими

Всі чиновники кажуть: кияни, готуйтеся, ця зима буде найважчою, але далі загальних фраз ніхто не заходить.

Що нас чекає взимку (на даний момент). Повторюся ще раз — на даний момент, тому що ситуація змінюється щодня. Росіяни атакують, влада лагодить, росіяни знову атакують.

Температура у квартирах буде +5 — +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися електрикою призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення (кожні кілька годин).

Чого домагаються росіяни? Звісно, їм байдуже, чи будемо ми мерзнути, чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві.

Ворогу потрібно "зламати" населення столиці, щоб почалися безлад та хаос. Їм потрібно, щоб люди змусили владу прийняти їхні умови. Наскільки вони досягнуть вони своїх цілей? Я не знаю.

Сподіваюся, у людей вистачить мудрості зрозуміти, що відбувається і хто винен.

Чого чекати:

Голоду не буде.

Паливо буде.

Вода, сподіваюся, буде.

Мерія зробить все, щоб лікарні та критична інфраструктура працювали.

Будуть пункти обігріву тощо.

Мобільний зв'язок та інтернет будуть.

Що я можу порадити:

Купуйте з сусідами (або самі) генератори та подовжувачі й майте невеликий запас палива.

Рекомендації виїжджати з Києва на зиму трохи ідіотські. Більшості людей нікуди їхати. Але якщо у когось є дачі з пічками та близькі в селах, то варто подумати про запасний варіант.

Подивіться на автономні дизельні обігрівачі. Але пам'ятайте, що їм потрібен вивід вихлопу на вулицю.

Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко.

Джерело: Сергій "Флеш" Бескрестнов, Facebook