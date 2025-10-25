Ворогу потрібно "зламати" населення столиці, щоб почалися безлад та хаос - Сергій (Флеш) Бескрестнов
-
-
Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій — про те, чого чекати Києву та як готуватися до зими
Всі чиновники кажуть: кияни, готуйтеся, ця зима буде найважчою, але далі загальних фраз ніхто не заходить.
Що нас чекає взимку (на даний момент). Повторюся ще раз — на даний момент, тому що ситуація змінюється щодня. Росіяни атакують, влада лагодить, росіяни знову атакують.
Температура у квартирах буде +5 — +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися електрикою призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення (кожні кілька годин).
Чого домагаються росіяни? Звісно, їм байдуже, чи будемо ми мерзнути, чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві.
Ворогу потрібно "зламати" населення столиці, щоб почалися безлад та хаос. Їм потрібно, щоб люди змусили владу прийняти їхні умови. Наскільки вони досягнуть вони своїх цілей? Я не знаю.
Сподіваюся, у людей вистачить мудрості зрозуміти, що відбувається і хто винен.
Чого чекати:
- Голоду не буде.
- Паливо буде.
- Вода, сподіваюся, буде.
- Мерія зробить все, щоб лікарні та критична інфраструктура працювали.
- Будуть пункти обігріву тощо.
- Мобільний зв'язок та інтернет будуть.
Що я можу порадити:
- Купуйте з сусідами (або самі) генератори та подовжувачі й майте невеликий запас палива.
- Рекомендації виїжджати з Києва на зиму трохи ідіотські. Більшості людей нікуди їхати. Але якщо у когось є дачі з пічками та близькі в селах, то варто подумати про запасний варіант.
- Подивіться на автономні дизельні обігрівачі. Але пам'ятайте, що їм потрібен вивід вихлопу на вулицю.
Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко.
Джерело: Сергій "Флеш" Бескрестнов, Facebook
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.