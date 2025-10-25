Врагу нужно "сломать" население столицы, чтобы начались беспорядки и хаос - Сергей (Флэш) Бескрестнов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Специалист и консультант в области военных радиотехнологий — о том, чего ждать Киеву и как готовиться к зиме
Все чиновники говорят: киевляне, готовьтесь, эта зима будет тяжелейшей, но дальше общих фраз никто не заходит.
Что нас ждет зимой (на данный момент). Повторюсь еще раз – на данный момент, потому что ситуация меняется каждый день. Россияне атакуют, власть чинит, россияне снова атакуют.
Температура в квартирах будет +5 — +10 (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузке сетей и графикам отключения (каждые несколько часов).
Чего добиваются россияне? Конечно, им безразлично, будем ли мы мерзнуть или нет, и будем ли мы сидеть в темноте.
Врагу нужно "сломать" население столицы, чтобы начались беспорядки и хаос. Им нужно, чтобы люди вынудили власть принять их условия. Насколько они достигнут своих целей? Я не знаю.
Надеюсь, у людей хватит мудрости понять, что происходит и кто виноват.
Чего ждать:
- Голода не будет.
- Топливо будет.
- Вода, надеюсь, будет.
- Мэрия сделает все, чтобы больницы и критическая инфраструктура работали.
- Будут пункты обогрева и т.д.
- Мобильная связь и Интернет будут.
Что я могу посоветовать:
- Купите с соседями (или сами) генераторы и удлинители и имейте небольшой запас топлива.
- Рекомендации уезжать из Киева на зиму немного идиотские. Большинству людей некуда уезжать. Но если у кого есть дачи с печками и близкие в деревнях, то стоит подумать о запасном варианте.
- Посмотрите на автономные дизельные обогреватели. Но помните, что им необходим вывод выхлопа на улицу.
Конечно, мы выстоим, но будет тяжело.
Источник: Сергей "Флэш" Бескрестнов, Facebook
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.