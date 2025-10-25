Специалист и консультант в области военных радиотехнологий — о том, чего ждать Киеву и как готовиться к зиме

Все чиновники говорят: киевляне, готовьтесь, эта зима будет тяжелейшей, но дальше общих фраз никто не заходит.

Что нас ждет зимой (на данный момент). Повторюсь еще раз – на данный момент, потому что ситуация меняется каждый день. Россияне атакуют, власть чинит, россияне снова атакуют.

Температура в квартирах будет +5 — +10 (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузке сетей и графикам отключения (каждые несколько часов).

Чего добиваются россияне? Конечно, им безразлично, будем ли мы мерзнуть или нет, и будем ли мы сидеть в темноте.

Врагу нужно "сломать" население столицы, чтобы начались беспорядки и хаос. Им нужно, чтобы люди вынудили власть принять их условия. Насколько они достигнут своих целей? Я не знаю.

Надеюсь, у людей хватит мудрости понять, что происходит и кто виноват.

Чего ждать:

Голода не будет.

Топливо будет.

Вода, надеюсь, будет.

Мэрия сделает все, чтобы больницы и критическая инфраструктура работали.

Будут пункты обогрева и т.д.

Мобильная связь и Интернет будут.

Что я могу посоветовать:

Купите с соседями (или сами) генераторы и удлинители и имейте небольшой запас топлива.

Рекомендации уезжать из Киева на зиму немного идиотские. Большинству людей некуда уезжать. Но если у кого есть дачи с печками и близкие в деревнях, то стоит подумать о запасном варианте.

Посмотрите на автономные дизельные обогреватели. Но помните, что им необходим вывод выхлопа на улицу.

Конечно, мы выстоим, но будет тяжело.

Источник: Сергей "Флэш" Бескрестнов, Facebook