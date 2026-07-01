"Іскандерів" та винищувачів стане менше? В Росії атакований важливий об'єкт (відео)

Зеленський підтвердив застосування "далекобійних санкцій"

Зранку у середу, 1 липня, безпілотники масовано атакували російську Пензу. Під удар потрапив АТ "НДІФВ" (Науково-дослідний інститут фізичних вимірів), який випускає компоненти для авіаційної та ракетної техніки.

Удар по Пензі підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що у Пензенському регіоні РФ наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах.

"Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту. Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій", — пише президент.

Telegram-канал Supernova+ геолокував ураження АТ "НДІФВ". Також він публікує кадри наслідків атаки. Над заводом здіймається дим.

Підприємство випускає датчики тиску, переміщення та вимірювальні системи для авіаційної та ракетної техніки. Його продукція застосовується в двигунах та системах управління літаків Су-34 та Су-57, а також використовується при виробництві крилатих ракет Х-101, Х-59М2/Х-59М2А та ракетних комплексів стратегічного призначення (зокрема РК "Іскандер") "НДІФВ" входить до структури "Роскосмосу" і перебуває під санкціями США та України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 30 червня дрони атакували Центр космічного зв'язку біля Москви. Чому це важливо.