Журналіст пояснив, що чекати далі після такого рішення і чим ризикує Україна

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Повернення Росії в Міжнародний олімпійський комітет. Чи все вже програно?

Що відбулося?

Сьогодні Виконком Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення призупинити санкції щодо Олімпійського комітету Росії, оскільки, за оцінкою МОК, формальна причина для відсторонення (включення до складу ОКР спортивних організацій з окупованих українських територій) більше не існує.

Чи означає це, що федерації автоматично повертають росіян під їхнім прапором на чемпіонати?

Рішення МОК саме по собі не є автоматично обов’язковим для всіх міжнародних спортивних федерацій. Деякі федерації можуть одразу змінити свої правила і дозволити повернення російських спортсменів або команд; інші можуть залишити чинні обмеження;; окремі федерації можуть винести питання на голосування своєї ради чи конгресу, якщо цього вимагає їхній статут.

Що буде далі?

Перш за все різко посилиться тиск росіян у федераціях і ряд із них проголосує за повернення Росії.

Але, головна битва — буде на Генасамблеї МОК, дата якої поки невідома. Наступна олімпіада відбудеться за 2 роки в США і тут дуже важливу роль відіграватиме Трамп. Олімпіада відбудеться за чотири місяці до наступних президентських виборів і олімпіада, задовго до цього, буде використовуватися і в міжнародній політиці республіканців і у передвиборчій кампанії.

Ми прекрасно розуміємо, що Росія включить всі можливі ресурси (від грошей до шантажу), щоб повернутися.

На жаль, українське лобі в МОК є надслабким. Представники від України Бубка та Борзов — явно не вища ліга лобізму. А щодо Бубки взагалі є більше питань ніж відповідей. Але також треба памʼятати: Україна не делегує цих людей і формально не може їх відкликати.

Як на мене — одним з головних КРІ нашого МЗС має стати саме питання неповернення Росії на Олімпіаду.

Джерело: пост Денисенка у Facebook.