Журналист объяснил, что ждать дальше после такого решения и чем рискует Украина

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Возвращение России в Международный олимпийский комитет. Или все уже проиграно?

Что вышло?

Сегодня Исполком Международного олимпийского комитета принял решение приостановить санкции в отношении Олимпийского комитета России, поскольку, по оценке МОК, формальной причины отстранения (включения в состав ОКР спортивных организаций с оккупированных украинских территорий) больше не существует.

Значит ли это, что федерации автоматически возвращают россиян под флагом на чемпионаты?

Решение МОК само по себе не является автоматически обязательным для всех международных спортивных федераций. Некоторые федерации могут сразу изменить свои правила и разрешить возвращение российских спортсменов или команд; другие могут оставить действующие ограничения; отдельные федерации могут вынести вопросы голосования своего совета или конгресса, если этого требует их устав.

Что будет дальше?

Прежде всего, резко усилится давление россиян в федерациях и ряд из них проголосует за возвращение России.

Но главная битва — будет на Генассамблее МОК, дата которой пока неизвестна. Следующая олимпиада состоится через 2 года в США и здесь очень важную роль будет играть Трамп. Олимпиада состоится за четыре месяца до следующих президентских выборов, и олимпиада, задолго до этого, будет использоваться и в международной политике республиканцев и в предвыборной кампании.

Мы прекрасно понимаем, что Россия включит все возможные ресурсы (от денег в шантаж), чтобы вернуться.

К сожалению, украинское лобби в МОК сверхслабое. Представители Украины Бубка и Борзов — явно не высшая лига лоббизма. А насчет Бубки вообще есть больше вопросов, чем ответов. Но также следует помнить: Украина не делегирует этих людей и формально не может их отзывать.

По-моему, одним из главных КРИ нашего МИД должен стать именно вопрос невозвращения России на Олимпиаду.

Источник: пост Денисенко в Facebook