"Ми стежимо за тобою": Маску прилетіло попередження з Європи через Starlink для ЗСУ

Резонанс вийшов далеко за межі України

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Повідомлення про обмеження роботи Starlink для українських військових викликали реакцію політиків та обговорення у західних ЗМІ. На тлі можливих наслідків для ЗСУ глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до Ілона Маска. Журналісти також зазначили, наскільки важливим для України є американський супутниковий зв’язок.

Що сказав Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи Starlink для ЗСУ. Польща фінансує супутниковий зв’язок України. Тому ситуація може вплинути на українських військових та довіру європейських партнерів до компаній американського підприємця.

"Гей, Ілон Маск, велика чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Ми, твої європейські клієнти, стежимо за тобою", — написав Сікорський у соцмережі X.

Пост Радослава Сікорського

Як зазначає "Європейська правда", звернення "велика людина" відсилає до колишньої суперечки політика та підприємця. 2025 року Маск назвав польського міністра "маленькою людиною" під час суперечки про роботу Starlink в Україні.

Як відреагував Трамп

В опублікованих матеріалах немає прямої заяви президента США Дональда Трампа про запровадження обмежень Starlink для ЗСУ. При цьому він висловився про продовження військової підтримки України та обмін розвідувальною інформацією.

13 жовтня Трамп заявив журналістам, що США продовжують передавати Києву розвіддані: "Ми допомагаємо їм і ділимося розвідувальною інформацією. Ми хочемо, щоб війна закінчилася". Про це повідомляє Reuters.

Заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що Вашингтон посилює тиск на Київ і вимагає припинити удари російськими нафтопереробними заводами.

Раніше Трамп критикував українські атаки на російську нафтову інфраструктуру. Маск теж виступив проти таких ударів: у відповідь на публікацію Білого дому з критикою дій України він написав у X, що Володимир Зеленський "зайшов надто далеко".

Пост Ілона Маска

Однак підтверджень того, що Трамп або його адміністрація вимагали від SpaceX обмежити роботу Starlink, немає.

Що говорить Ілон Маск

Засновник SpaceX Ілон Маск звернув увагу на публікації про розвиток супутникового Інтернету Starlink. У них йдеться про співпрацю компанії з владою В’єтнаму: сервіс допоможе забезпечити зв’язком віддалені острови. Також аналітики прогнозують, що за п’ять років виторг Starlink може зрости на 925%.

Про це свідчать публікації у соцмережі X, якими Маск поділився 14 жовтня.

Маск поділився повідомленням облікового запису DogeDesigner про співпрацю уряду В’єтнаму зі Starlink. Проект передбачає високошвидкісний доступ до Інтернету на віддалених островах, де підключення до традиційної інфраструктури може бути утруднене.

Пост DogeDesigner

За опублікованими даними, пілотний проект передбачає використання десяти терміналів Starlink. У повідомленні також згадуються три EPT, які займуться розгортанням обладнання та технічною підтримкою. Шість терміналів планують розмістити у Катхай, ще чотири – у Батьлонгві.

Проект має забезпечити стабільний зв’язок у важкодоступних районах. Проте сама публікація у соцмережі не підтверджує, що всі термінали вже встановлені та працюють.

Маск окремо закликав користувачів скуштувати інтернет Starlink: "Спробуйте інтернет Starlink!"

Маск окремо закликав скуштувати інтернет Starlink

Що кажуть в Україні

Радник президента України з питань військових технологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив, що вночі 14 жовтня SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху.

Пост Сергія "Флеша"

За його словами, обмеження торкнулося військового пакету StarShield: поріг встановили на рівні 100 миль на годину – близько 161 км/год. Бескрестнов стверджує, що українські військові не отримали попереднього попередження, через що зірвалися деякі операції.

"Очевидно, що цей крок не може бути випадковим і пов’язаний із поточною політичною ситуацією", – написав він.

Також "Флеш" додав, що "Старлінк" використовується у найефективнішому рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних "Шахедів".

"Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних "Шахедів", — підсумував він.

Пост Сергія "Флеша"

Український волонтер Сергій Стерненко також повідомив про перебої і припустив, що SpaceX могла запровадити обмеження на запит адміністрації Трампа. Незалежних доказів цієї версії наразі немає.

За даними Reuters, у 7-му корпусі швидкого реагування ЗСУ заявили, що під час польотів безпілотників зв’язок міг пропадати на 10–20 секунд. Перебої заважали керувати апаратами і призвели до скасування низки місій.

Пост Сергія Стерненка

Що пишуть західні ЗМІ

Reuters повідомляє, що обмеження торкнулися українських військових безпілотників. За даними агентства, якщо апарат рухався трохи швидше за встановлений поріг, зв’язок міг перериватися на 10–20 секунд. Через це українським підрозділам довелося скасувати деякі місії.

Агентство також зазначає, що обмеження з’явилися на тлі тиску Вашингтона на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Причини рішення SpaceX поки не зрозумілі.

The Guardian звертає увагу, що перебої зі зв’язком збіглися з посиленням тиску адміністрації президента США Дональда Трампа на Україну. Видання нагадує: Starlink відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку між українськими підрозділами та управлінні безпілотниками. Газета також наводить припущення Сергія Стерненка про те, що обмеження могли запровадити на запит американської адміністрації. Незалежних доказів цієї версії немає.

Financial Times пише, що раптові обмеження ускладнили роботу українських військових на фронті, зокрема операції безпілотників та логістику. За даними видання, українська сторона не отримала попереднього попередження про зміни.

Euronews повідомляє, що подія викликає побоювання через залежність Києва від американської супутникової інфраструктури. Видання наголошує: доступ до Starlink потенційно може стати інструментом тиску на Україну, проте підтверджень розпорядження Білого дому запровадити обмеження немає.

Що відомо про обмеження

За словами Бескрестнова, SpaceX обмежила роботу військового пакету StarShield при швидкості руху понад 100 миль на годину – близько 161 км/год. Українські Сили оборони не отримали попереднього повідомлення, що спричинило зрив низки операцій. Радник припустив, що рішення може бути пов’язане із поточною політичною ситуацією.

На момент публікації у згаданих матеріалах SpaceX чи Ілон Маск публічно не пояснили причини обмежень. Зв’язок рішення з політичним тиском також не підтверджено.

Західні ЗМІ повідомляють про наслідки перебоїв для українських військових, а Сікорський привселюдно звернувся до Маски. Причини обмежень залишаються невідомими.

Чому втрата доступу до Starlink критична

Втрата супутникового інтернету вдарить по всьому ланцюжку обміну даними від отримання розвідувального відео до передачі координат і наказів. Підрозділам буде складніше швидко повідомляти про зміну обстановки, а командирам – узгоджувати їхні дії. Найгостріше це відчують там, де наземні мережі вже зруйновані.

Військові критично залежать від Starlink: сервіс підтримує багато щоденних завдань. Щоб замінити його, потрібен інший канал, яким можна передавати ті самі повідомлення, карти і відео безпосередньо на фронті. Такий зв’язок має працювати під обстрілами і тоді, коли перешкоди заважають радіостанціям.

Як повідомляв "Телеграф", 9 жовтня США погодилися скасувати частину санкцій задля закупівель російського дизельного палива, тоді як Україна завдавала ударів по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі на тлі рішення США. Цей контраст показує, що рішення Вашингтона здатні змінювати зовнішньополітичний контекст дій Києва. Однак наведені відомості не описують обсягу американської військової допомоги або обміну розвідданими і тому не дають прямої оцінки залежності України від них.