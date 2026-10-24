"Інакше нас з’їдять". Головне з нового інтерв'ю Зеленського: про Starlink, Трампа і не тільки

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зупинити війну якнайшвидше, але не погодиться на визнання окупованих територій російськими. Зеленський заявив про це в інтерв’ю журналісту Джеймсу Лонгману.

"Телеграф" зібрав основні тези Зеленського з інтерв'ю для ABC News. Президент говорив про зупинку війни, допомогу США, обмеження Starlink, і відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Ракети Patriot від США

За словами Зеленського, за останні 90 днів Україна отримала від США 24 ракети для систем Patriot. Він наголосив, що це важливо, адже "кожну ракету важко знайти".

Водночас президент порівняв обсяги постачання ракет Україні з їх використанням на Близькому Сході. Він сказав, що лише у перші дні війни в регіоні було використано близько 2 тисяч Patriot, отриманих від партнерів.

"Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Я лише намагаюся сказати, що кожна ракета має значення", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмеження роботи Starlink в Україні

За словами Зеленського, Starlink продовжує працювати, але в обмеженому вигляді. Він додав, що SpaceX знизила швидкість роботи системи, і власник компанії Ілон Маск має знати про це.

"Я впевнений, що Ілон знає про це зараз, навіть якщо раніше не знав. Він знає, тому що ми про це говоримо і багато людей у світі також говорять про це", — зазначив Зеленський.

Переговори та позиція України

За словами президента, Україна готова до зупинки бойових дій по нинішній лінії зіткнення. Водночас Київ не погодиться на визнання окупованих територій російськими. Він уточнив, що зараз РФ контролює 19,3% території України.

Про розмови з Трампом та відносини президента США з Володимиром Путіним

Спочатку Зеленський назвав американців "ввічливими", однак під час розмови уточнив, що мав на увазі їхню обережність. Журналіст перепитав, чи вважає він Трампа дуже ввічливим. На це Зеленський відповів: "Як вам завгодно".

На запитання, чи відчуває він зраду з боку США, Зеленський відповів: "Це не підтримка".

На питання журналіста, що пішло не так у стосунках із президентом США Донадьдом Трампом, Зеленський відповів, що "дружити з Путіним" — це особисте рішення очільника Білого Дому.

"Гадаю, у них досить хороші відносини", — сказав Зеленський.

Припущення, що саме глава Росії Володимир Путін міг попросити Трампа зупинити надання розвідданих Україні, Зеленський прокоментував так: "Я сподіваюся та вірю, що ні".

"Ми ніколи не влаштовуватимемо політичного театру у наших відносинах з американцями. Вони мають знати наше ставлення, а ми поважаємо їхнє ставлення до нас. Як між друзями, як у родині, потрібно бути чесними й не грати в ігри. Я не граю в ігри з Трампом. У цьому моя відмінність від Путіна. Я прямий і чесний", — пояснив президент.

Тиск та різка реакція Зеленського

Глава країни також пояснив, чому різко реагує на тиск і, за його словами, іноді може бути недостатньо ввічливим.

"Україна не може дозволити собі слабкого президента зараз. Можливо, після війни — будь-якого… Але зараз, якщо Україна хоче вижити, їй потрібні сильна армія, сильний президент і сильний народ… Тому наша реакція така жорстка. Тому на будь-який тиск на мене я, звісно, відповідатиму. Бо інакше нас з'їдять… Росії простіше, тому що ми менші… Але з нами, з народом України, все не так просто. Тому іноді я, можливо, буваю не дуже ввічливим", — сказав Зеленський.

Як розповідав "Телеграф", раніше Зеленський пояснив, чи можлива зміна влади в Росії та чому, на його думку, Путіну виявилося замало самої РФ.