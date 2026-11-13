Робити запаси? Чи загрожує Україні дефіцит олії після зупинки заводів "Кернел"

Російські атаки вдарили по переробці соняшнику та ускладнили експорт

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Експерти не очікують дефіциту соняшникової олії в Україні після зупинки заводів "Кернел" і не радять робити запаси. За розрахунками економіста Олега Пендзина, інші виробники випускають понад мільйон тонн олії на рік, тоді як українці споживають 350–370 тисяч тонн.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфу": "Дефіцит олії? Чи варто українцям бігти в магазини після зупинки заводів "Кернел"

12 листопада пресслужба "Кернела" повідомила, що після російських атак зупинили всі олійноекстракційні заводи й закупівлю соняшнику. Влучання пошкодили виробничі будівлі, обладнання та резервуари. Роботу припинили через безперервний цикл переробки та підвищену пожежну небезпеку.

Чому олії вистачить і без "Кернела"

Україна виробляє значно більше олії, ніж споживає, пояснює виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його річними оцінками, загальний обсяг виробництва становить близько 4 мільйонів тонн. Трохи менше ніж 3 мільйони тонн із них припадає на "Кернел".

"Зупинка заводів "Кернел" не створить проблем із забезпеченням українців соняшниковою олією. Навіть без потужностей компанії в країні залишається достатньо виробництва, щоб покрити потреби внутрішнього ринку", – сказав фахівець.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук також не очікує дефіциту. Пендзин радить не скуповувати олію про запас: під час тривалого зберігання вона втрачає якість і може прогіркнути.

Чи подорожчає олія в магазинах

Пендзин не прогнозує подорожчання саме через зупинку "Кернела". Станом на 13 листопада середня ціна рафінованої олії "Олейна" об’ємом 850 мл становила 104,66 грн. У жовтні вона коштувала 106,83 грн.

"Щедрий Дар" такого самого об’єму станом на 13 листопада коштував у Novus і Auchan по 106 грн. У жовтні середня ціна цієї олії становила 102,72 грн. "Щедрий Дар", "Стожар" і "Чумак" – торгові марки, під якими "Кернел" випускає олію.

Щоб вивезти додаткові обсяги олії, потрібні можливості для експорту Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Основні втрати – у виробників та експортерів

Зупинка великого покупця тисне на ціни врожаю. За даними Електронної зернової біржі України, наведеними в джерелі, на тлі атак і скорочення переробки закупівельна ціна соняшнику знизилася до 15–16 тисяч гривень за тонну з ПДВ.

"Коли найбільший переробник зупиняє закупівлі, внутрішній ринок втрачає закупівельну ціну. По факту й інші заводи, які працюють, також знижуватимуть закупівельну ціну на внутрішньому ринку", – пояснив Марчук.

За словами Марчука, аграріям потрібен прямий експорт сировини, щоб отримати обігові кошти. Він виступає за скасування експортних мит на соняшник, сою та ріпак: це дало б змогу аграріям продавати врожай за умов зупинки переробки.

Готовій олії заважають вивозитися логістичні труднощі. Пендзин звертає увагу, що основні маршрути експорту проходять через чорноморські порти, роботу яких ускладнюють російські атаки. Навіть якщо інші підприємства збільшать переробку, додаткові обсяги потрібно буде вивезти за кордон.

Раніше "Телеграф" уже писав, що пляшка олії в магазинах коштує близько 100 гривень, а закупівельні ціни на соняшник знижуються.