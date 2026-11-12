Путін вихваляється черговим "захопленням" Костянтинівки: що насправді відбувається у місті

У липні Кремль уже оголошував про нібито повне захоплення міста

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Президент Росії Володимир Путін знову заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою Донецької області, яку російська влада вже оголошувала захопленою в липні 2026 року. Тепер він запропонував запросити до міста іноземні медіа, зокрема зі США, для участі в гуманітарній місії, організованій за досвідом Олешок.

Про це Путін заявив на зустрічі з Віткоффом та Кушнером.. За його словами, у Костянтинівці нібито залишаються 400–500 цивільних, а Росії знадобиться п'ять діб на розмінування території поблизу міста. Водночас заяви російського президента про контроль над Костянтинівкою не відповідають дійсності — місто залишається під контролем України.

Ситуація поблизу Костянтинівки

Російські війська наблизилися до міста зі східного та південного напрямків. На карті DeepState за 10 листопада окуповані території підступають до околиць Костянтинівки, а сіра зона охоплює частину навколишньої місцевості.

Станом на 10 листопада окуповані території підступають до околиць Костянтинівки

Бої поблизу міста тривають. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, від початку 7 листопада на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 14 штурмів.

Сили оборони відбивали атаки в районах Костянтинівки та Вільного, а також у напрямку Миколайпілля, Новопавлівки й Золотого Колодязя. На момент підготовки того зведення одне боєзіткнення ще тривало.

Попередня заява Росії про захоплення міста

Раніше російські медіа вже поширювали заяву про нібито повне захоплення Костянтинівки. Увечері 3 липня 2026 року про це оголосив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, назвавши захоплення міста "звільненням".

Тодішня заява пролунала за підсумками наради під керівництвом Путіна щодо ситуації в зоні бойових дій.

Як повідомляв "Телеграф", спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушили до Москви на зустріч із Володимиром Путіним.