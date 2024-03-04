Військовий збір платитимуть і ФОПи? Гетьманців розповів про новий законопроєкт Кабміну

Документ може бути готовий вже у березні

Кабінет міністрів розробляє законопроєкт, який допоможе збільшити прибутки державного бюджету на 44 мільярди гривень. Цього збираються досягти, запровадивши військовий збір для фізичних осіб-підприємців (ФОП), юридичних платників єдиного податку і не тільки.

Це буде цілий комплекс заходів, який також включатиме підвищення податків на деякі види операцій з нерухомістю, ювелірними виробами. Про це голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев повідомив в етері телемарафону.

"І це Кабмін нам запропонує як законопроєкт. Уже в березні очікуємо на цей законопроєкт", ― сказав Гетьманцев.

Зазначимо, що Міністерство фінансів України 4 березня надало журналістам свій план мобілізації додаткових ресурсів державного бюджету в цьому році. У відомстві хочуть запровадити військовий збір для ФОП та юросіб, які є платниками єдиного податку. Це дозволить залучити додаткові кошти до бюджету.

Нагадаємо, у середині лютого Гетьманцев оцінив економіку України за останні два роки. Він сказав, що наша країна зробила диво.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки "податку на Google" сплатили до держбюджету великі іноземні компанії. Дані за IV квартал 2023 року розкрив Гетьманцев.